YPF anunció una inversión histórica de 25.000 millones de dólares para potenciar Vaca Muerta

El proyecto LLL Oil prevé la perforación de 1.152 pozos y un volumen de producción 240.000 barriles diarios de petróleo a partir del año 2032, cuyo destino será 100% para la exportación.

La empresa estatal YPF presentó este viernes su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto LLL Oil en Vaca Muerta, con una inversión estimada de US$ 25.000 millones en los próximos 15 años.

Según detalló la propia empresa a través de un comunicado, esta iniciativa "constituye el proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI hasta el momento".

El CEO de la petrolera, Horacio Marín, señaló que "en toda la vida del proyecto va a generar más US$ 100.000 millones en exportaciones".

Según el ejecutivo, "esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años. Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial.

"El plan de desarrollo de LLL Oil impresiona por su escala técnica y financiera. Concebido y desarrollado íntegramente por los equipos de YPF, el proyecto contempla un despliegue masivo en el corazón de la formación no convencional", añadió Marín.

Los números del proyecto de YPFSe prevé la perforación de 1.152 pozos y un volumen de producción 240.000 barriles diarios de petróleo a partir del año 2032. El 100% del crudo será para el mercado de exportación y se evacuará a través del sistema VMOS. El gas natural asociado que se produzca en el proceso no se exportará, sino que será "destinado al abastecimiento del mercado local".

De cumplirse las proyecciones de la petrolera, el impacto en la balanza comercial argentina será inmediato y contundente: se estima que LLL Oil generará exportaciones por alrededor de US$ 6.000 millones anuales hacia 2032.

Además, el proyecto funcionará como un fuerte dinamizador del empleo, con la creación de aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante su etapa de desarrollo.

Desde YPF destacaron que LLL Oil es un diseño "único por su escala, integración y potencial exportador". La clave del negocio radica en la eficiencia operativa que se logrará al unificar la gestión de bloques vecinos en Vaca Muerta.

Además, señalaron que "contempla el desarrollo integrado del potencial productivo en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta, aprovechando sinergias operativas y económicas que permitirán alcanzar niveles de eficiencia y competitividad de clase mundial."

En términos prácticos, esto significa que las distintas áreas de explotación no funcionarán como islas independientes. Por el contrario, compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y toda la compleja logística asociada al suministro de arena y agua, entre otros recursos estratégicos.

Este esquema colaborativo e integrado es el que, según YPF, "permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país".

Fuente: Perfil.