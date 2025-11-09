Lando Norris ganó una agitada carrera en Brasil

Este domingo se desarrolló la carrera correspondiente a la 21ª fecha de la Fórmula 1. El Gran Premio de Brasil midió a los pilotos en el marco de un Campeonato Mundial en el que parece que hay tres contendientes: Norris, Verstappen y Piastri.

En la primera vuelta Gabriel Bortoleto perdió la línea en la pista después de un toque con Lance Stroll y chocó contra uno de los muros laterales, lo que provocó su abandono de la carrera: rompió la parte delantera de su vehículo. También resultó dañado el auto de Lewis Hamilton, cuya trompa se rompió severamente luego de tocar desde atrás el Alpine A525 de Franco Colapinto.

En el relanzamiento de la competencia, Oscar Piastri buscó un doble sobrepaso contra Kimi Antonelli y Charles Leclerc, pero su maniobra tocó a Antonelli que, en consecuencia, golpeó el vehículo de Leclerc. Fuera de la traza, el neumático delantero izquierdo del Ferrari del monegasco estalló y lo dejó fuera de competencia, por lo que el auto de seguridad volvió a la pista. Aprovechó Verstappen, que estaba 13°, pero sufrió una pinchadura que lo forzó a cambiar neumáticos: de duros a medios.

Los comisarios deportivos tuvieron injerencia en la carrera. Además de la sanción a Yuki Tsunoda por el toque que provocó un trompo de Lance Stroll, Oscar Piastri también fue sancionado, ambos con diez segundos. La sanción al piloto de McLaren resulta clave para la lucha por el campeonato ya que dificulta su persecución respecto a Lando Norris, que iba ganando.

En 21 vueltas y pese a ingresar a boxes, Verstappen saltó del 18° lugar al quinto puesto. Gran remontada del neerlandés, que no abandona la ilusión de pelear por el campeonato hasta el final.

En la 30° vuelta se produjo el ingreso a boxes de Colapinto, que cambió los neumáticos medios por los blandos para volver a la pista. En el mismo giro entró también Lando Norris, que cedió el liderazgo de la competencia a manos de Piastri, su contendiente. En la vuelta, Colapinto apareció 16° y Norris quedó cuarto.

Verstappen no pudo aguantar a Norris, que lo pasó tan solo tres vueltas más tarde, lo que devolvió la atención a la pelea entre Norris y Piastri por el campeonato.

Después de la 35ª vuelta, Lewis Hamilton finalmente se rindió y abandonó la competencia: su auto estaba averiado desde el toque con Colapinto por el que además lo habían sancionado.

Adelante, luego del paso de Norris, Verstappen y Piastri por boxes, el líder de la competencia en el giro 56 era Norris, seguido de Antonelli y Russell. Y atrás estaba Verstappen, que con mucha velocidad superó a Russel en el 63° giro y tuvo tiempo de perseguir a Antonelli.

Hasta el final de la competencia Verstappen apretó a Antonelli en el segundo lugar. El ganador fue Norris, que lideró buena parte de la competencia y se llevó todos los puntos. El segundo lugar fue para Antonelli, de excelente fin de semana (su mejor resultado en la Fórmula 1), mientras que el vigente tetracampeón del mundo se quedó con el tercer lugar del podio.

El argentino Franco Colapinto acabó en el 15° lugar, sin poder cambiar posiciones: hubo tres abandonos y dos de ellos partieron por delante de él, que había salido desde el 16° lugar. No fue el mejor fin de semana para el piloto argentino, que sabe que estará en 2026.