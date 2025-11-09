Patronato es campeón del Interior en cuarta y novena

Este domingo fue un día especial para Patronato. Las formativas de cuarta, octava y novena división disputaron las finales de la Zona Interior en la estadio Juan Gilberto Funes de San Luis. Su rival fue Gimnasia de Mendoza en tres finales que definieron al campeón del segundo torneo anual.

En la cuarta división hubo un nuevo título para el Rojinegro. Los dirigidos por Marcelo Candia vencieron por 1-0 gracias al gol de Ignacio Giacinti a los 10 minutos del primer tiempo. Esta victoria le permitió al Patrón obtener su segundo título consecutivo de la zona interior e irá por la final nacional con un equipo bonaerense como rival.

El elenco que salió a la cancha fue: Giovani Canaglia; Inti Borghetto, Emiliano Dutres, Enzo Galli, Alejandro Leiva; Santino Bizai, Nahuel Martínez, Tobías Sosa, Alejo Miró; Ignacio Giacinti y Facundo Quiñones.

Para la octava no pudo ser. Empezó ganando con gol de Valentino Febre a los 38 del primer tiempo, pero Gimnasia lo empató de inmediato en el complemento. Martín Villarreal volvió a adelantar al Santo, pero el Lobo mendocino volvió a igualar, a los nueve y 15 minutos, respectivamente.

Aunque Patronato se adelantó nuevamente a los 22 con el gol de Leonel Cabello, otra vez reaccionó Gimnasia en tiempo añadido para el 3-3 definitivo por el que fueron a penales. Pese a estar tres veces en ventaja, no pudo ser para el Patrón desde los 12 pasos: fue derrota 5-3.

El elenco conducido por Martín Vincent salió a la cancha con: Dylan Pereyra; Juan López, Estanislao Aguirre, Juan De Giusto, Leonel Cabello; Santiago Gariboglio, Bautista Tomasini, Juan Aldana, Joaquín Chimento; Martín Villarreal y Valentino Febre.

Los últimos en salir a la cancha fueron los equipos de la novena división. Patronato enfrentó también a Gimnasia de Mendoza. En este partido, Lisandro Martínez anotó el gol de penal a los 26 minutos para la ventaja del Patrón y luego llegó el segundo, a los 30 del complemento, por medio de Jonás Montero. Fue victoria por 2-0 y el título para el elenco paranaense.

El equipo ganador de Diego Ramírez formó con: Ángel Sánchez; Geremías Soria, Mateo González, Bruno Soria, Nicolás Escobué; Santino Moreyra, Alan Morello, Luciano Scandolo, Jonás Montero; Lisandro Martínez y Luciano Scandolo.