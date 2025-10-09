El PJ Entre Ríos desarrollará una capacitación para “cuidar el voto”

Desde el Partido Justicialista de Entre Ríos, mediante su Instituto de Formación Política, desarrollará una capacitación virtual “a disposición del electorado y los fiscales en particular”, según indicaron. Será este jueves 9 de octubre a partir de las 20, y se emitirá a través del canal de YouTube del órgano partidario.

“Ante el proceso electoral en marcha y la puesta en funcionamiento de la Boleta Única de Papel (BUP), el Instituto de Formación Política del Partido Justicialista Entre Ríos pone a disposición del electorado y los fiscales en particular, una capacitación virtual sobre su implementación el día de la elección”, expresaron en el comunicado que anuncia la actividad.

Además, agregaron que “en el convencimiento de la responsabilidad y compromiso de los fiscales y autoridades de mesa, realizamos esta actividad para colaborar en este importante proceso, crucial para las instituciones y la democracia de nuestra Patria”.

La actividad es abierta y tendrá lugar el jueves 9 de octubre a las 20, en el canal https://www.youtube.com/@institutodeformacionpoliti8603