Cedro repudió la “visión clasista de Benegas Lynch”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, se refirió a las recientes declaraciones del candidato de La Libertad Avanza (LLA) Joaquín Benegas Lynch, quien en una actividad realizada en Concepción del Uruguay expresó: “Necesitamos que los entrerrianos de bien vayan a votar, porque del otro lado van a ir a votar todos”.

Cedro calificó esa afirmación como “una muestra preocupante de desprecio hacia la esencia misma de la democracia” y sostuvo que “decir que los entrerrianos de bien son solo los que votan de un lado es una frase que se destruye sola, porque encierra una contradicción lógica y un problema ético profundo”.

“El voto -afirmó Cedro- no tiene un valor moral diferente según a quién se elija. Todos los entrerrianos valen lo mismo, piensen como piensen, voten a quien voten. Pretender que solo los que comparten una determinada ideología son ‘gente de bien’ revela una mirada elitista y excluyente, que nada tiene que ver con los valores republicanos ni con la igualdad ante la ley.”

Cedro también remarcó que “la historia de Entre Ríos la hicieron todos: el trabajador, el productor, el docente, el estudiante, el pequeño comerciante, el profesional, el empresario. Ninguno tiene más derecho que otro a decidir el rumbo colectivo. La democracia se basa justamente en eso: en que cada ciudadano tiene un voto y una voz, sin adjetivos morales ni privilegios ideológicos”.

“Lo que subyace en las declaraciones de Benegas Lynch no es un llamado a la participación, sino un elitismo evidente: una mirada que subestima la capacidad de decisión y juicio de la gran mayoría de los entrerrianos. Hablar de ‘los de bien’ frente a ‘los demás’ revela una arrogancia política que descalifica automáticamente a quienes piensan distinto, como si su voto tuviera menos valor. Es una visión clasista, antidemocrática y profundamente reaccionaria”.

Finalmente, el dirigente concordiense llamó a “dejar atrás las divisiones artificiales y los discursos que enfrentan a los entrerrianos entre supuestos buenos y malos. Entre Ríos necesita unidad, respeto y un debate serio sobre el futuro, no frases que degradan la convivencia democrática y nos retrotraen a los peores prejuicios del pasado”.