Un taller intensivo de teatro se abre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

El actor, músico y profesor de teatro Nahuel Amaro Espinosa dará inicio el martes 14 de octubre a un taller intensivo de teatro en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en Paraná. La propuesta, conformada por siete encuentros, busca generar un espacio escénico y creativo abierto a toda persona interesada en el trabajo expresivo y corporal, sin necesidad de experiencia previa.

El taller, que se dictará a las 19, tiene como objetivo acercar herramientas para la creación de personajes, el desarrollo de la voz, la dramaturgia del espacio y del cuerpo, y la comprensión de lo que el docente denomina la "subpartitura", ese tejido invisible que sostiene cada acción y gesto sobre el escenario. La modalidad será práctica y colectiva, con cupos limitados para permitir un acompañamiento cercano de los procesos individuales.

Amaro Espinosa, que se desempeña como actor, músico y formador teatral, explica que su propuesta parte de una concepción del teatro como una experiencia integral, ya que no es solo un espacio para quienes buscan actuar, sino también una herramienta para mirar el mundo con más atención y recuperar la presencia en el cuerpo y la escucha. "El teatro es una forma de volver a habitarse, de descubrir la propia expresividad y de construir junto a otros un lenguaje compartido".

Las clases se desarrollarán en la sede del Centro Cultural Juan L. Ortiz, uno de los espacios recientemente inaugurados en la ciudad en materia de formación artística. La propuesta apunta a quienes deseen iniciarse en el lenguaje teatral, pero también a artistas, docentes o profesionales de otras áreas que quieran incorporar la experiencia escénica como una herramienta expresiva y de autoconocimiento. En palabras de su coordinador, el taller busca generar "un grupo que investiga, que se permite jugar y crear desde lo colectivo".

La duración del taller abarcará siete encuentros, con una inversión total de dos cuotas de $25.000. Las inscripciones se realizan por orden de confirmación, comunicándose al 343 417 2864