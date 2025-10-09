Con referentes de Brasil, Paraguay y Argentina, comienza una nueva edición del Festival Oberá en Cortos

El Festival Internacional de Cine Oberá en Cortos 2025 abre este jueves 9 de octubre una nueva edición con una de sus propuestas más esperadas, con el lanzamiento de "Punto de Industrias", un espacio dedicado al encuentro, la formación y el fortalecimiento del sector audiovisual regional. La iniciativa reunirá durante tres jornadas a referentes de Argentina, Brasil y Paraguay, con el propósito de consolidar redes de trabajo y generar nuevas oportunidades de coproducción entre los países del Cono Sur.

Las actividades se desarrollarán en la Sala Casino de Oberá, Misiones, y estarán dirigidas a realizadores, productores, guionistas, técnicos y gestores culturales. El espacio busca ser un punto de confluencia entre profesionales de distintas disciplinas del audiovisual, que debate en torno a los desafíos de la producción contemporánea y las posibilidades de cooperación internacional. La propuesta se enmarca en la 22° edición del Festival Oberá en Cortos, que desde hace más de dos décadas impulsa la integración cultural y cinematográfica entre países de la región.

La primera jornada, este jueves 9 a las 10 de la mañana, contará con la participación del realizador audiovisual William Hinestrosa, integrante del jurado de la sección Cortometrajes Entre Fronteras. Hinestrosa, investigador artístico en Estúdios Globo, ofrecerá la charla "Estúdios Globo: modos de investigación artística", en la que compartirá la metodología de trabajo del área de scouting de talentos de la famosa compañía brasileña. En su exposición, el invitado abordará cómo se realiza la búsqueda, presentación y recomendación de directores, guionistas y creativos dentro del ecosistema audiovisual de TV Globo. "Voy a compartir cómo trabajamos en Globo y cómo realizamos la búsqueda de talentos, pero también quiero conocer el panorama audiovisual de la región y presentarlo en nuestro departamento para pensar colaboraciones con creativos de Misiones", adelantó.

El viernes 10 a las 10, la realizadora, guionista y productora Claudia Dreyer, jurado de la categoría Largometrajes Entre Fronteras y actual ejecutiva del Grupo Box Brazil, ofrecerá la charla "Los desafíos de una región sin fronteras". Con más de treinta años de trayectoria, Dreyer pondrá el foco en la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación entre Brasil y los países de habla hispana. "En un momento en que los fondos de financiamiento en Brasil se están reactivando lentamente, debemos buscar soluciones creativas para mantener nuestras producciones activas", señaló. La especialista también destacó el rol de los festivales regionales como espacios de intercambio y construcción de estrategias conjuntas: "Promover festivales como Oberá en Cortos es fundamental para encontrar soluciones colectivas y avanzar hacia modelos de producción más independientes".

La programación continuará el sábado 11 de octubre con el encuentro Coproducciones internacionales: oportunidades sin fronteras, también a las 10 de la mañana, en modalidad presencial y virtual. Participarán la abogada Anabel Jessenne, el docente Matías S. Leguer y la comunicadora Eloísa Ibarrola, quienes analizarán los marcos legales y las oportunidades de cooperación entre los sistemas audiovisuales de la región. Jessenne, exsubgerente de Gestión Internacional del INCAA, tiene una amplia trayectoria en coproducciones internacionales y programas como RECAM, CAACI e Ibermedia. Leguer, especialista en Derecho del Entretenimiento y Propiedad Intelectual, e Ibarrola, con más de quince años de experiencia en el INCAA, completarán un panel orientado a ofrecer una mirada práctica sobre los mecanismos de colaboración entre países.

Ese mismo día, a partir de las 10, se desarrollará además la mesa "Herramientas de fomento de organismos de Argentina, Paraguay y Brasil", con la participación de Sergio Acosta, Maximiliano Schonfeld, Cristian Gayoso, Rodney Zorrilla y Sofía Ferreira. Esta instancia estará dedicada a difundir las políticas de apoyo a la producción audiovisual en los tres países y a debatir sobre las posibilidades de articulación institucional y financiamiento conjunto para proyectos de la región.

Durante las tres jornadas, el Punto de Industrias ofrecerá también un área de coworking y networking, con acceso a internet, café y agua caliente, disponible desde las 9 de la mañana para acreditaciones y reuniones profesionales.

La inscripción para todas las actividades es gratuita pero obligatoria, y debe realizarse a través de este enlace.