Básquet asociativo: Quique Club ganó y se mezcló con los mejores

Quique Club le ganó a Paracao y se mezcló con los mejores equipos del Torneo Clausura de la APB.

Con la disputa de dos encuentros, en la noche de este miércoles continuó la novena fecha del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En este marco, los equipos que se retiraron victoriosos del parqué fueron Quique Club y Rowing. Este jueves se completará el capítulo nueve.

En uno de los encuentros de este miércoles, Quique Club venció a Paracao por un cerrado 75 a 74 para colarse entre los puestos de vanguardia de la competición.

El Paraná Rowing Club hizo lo propio en la costanera baja y le ganó a Echagüe por 69 a 67.

El noveno capítulo del certamen asociativo comenzó el martes con los triunfos de Olimpia sobre Patronato por 96 a 70, Recreativo hizo lo propio con Sionista, fue 61 a 59, por último Ciclista derrotó 72 a 58 a Estudiantes.

En tanto que la jornada se cerrará este jueves cuando se enfrenten San Martín y Talleres, en un partido que se jugará desde las 21.30. El que tuvo jornada de descanso fue Unión de Crespo.