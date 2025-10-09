“Hasta siempre, Miguel”: velan a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Durante la tarde del miércoles se confirmó el triste e indeseado fallecimiento de Miguel Ángel Russo, a los 69 años, luego de atravesar un cáncer que lo afectó durante años y que agravó su estado de salud en los últimos meses. La noticia generó profunda conmoción en el mundo del fútbol y marcó el inicio del último adiós a una de las figuras más queridas del deporte argentino.

Boca fue quien anunció oficialmente la partida de su director técnico y puso a disposición La Bombonera para realizar el velatorio. Hinchas, jugadores, entrenadores y colegas del ambiente se congregan para despedir en persona al querido “Miguelo”, como lo apodan con cariño.

El club informa en sus redes sociales que la ceremonia se extiende entre las 10 y las 22 de este jueves en el Hall Central del estadio, ubicado en Brandsen 805, y continúa el viernes de 10 a 12 horas. Además, aclara que, “para respetar la intimidad de su familia”, el “Xeneize” prohíbe la toma de fotos y filmaciones dentro del recinto.

Un adiós sentido en La Bombonera

Russo pasó sus últimas horas acompañado por su familia y seres queridos. En paralelo, miles de mensajes de afecto y reconocimiento se multiplican en las redes sociales, donde el mundo del fútbol lo despide con palabras de gratitud y respeto.

La apertura de las puertas de La Bombonera permite que simpatizantes y figuras del deporte rindan homenaje a un técnico que dejó una huella profunda en cada institución que dirigió.

El ambiente futbolero se une en un gesto común: despedir a un profesional admirado no solo por su capacidad técnica, sino también por su integridad humana. “Miguelo” es recordado por su humildad, su compromiso y por haber sido parte fundamental en los momentos más gloriosos de Boca.

Homenaje de la AFA en todo el país

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también expresa su pesar y decide rendirle homenaje en todos los torneos del país. El presidente del organismo, Claudio Tapia, publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales destacando la trayectoria y el legado de Russo.

En ese marco, la AFA dispone que se realice un minuto de silencio en todos los partidos de todas las categorías y divisiones, en todas las competiciones a disputarse desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre. La medida quedó oficializada mediante un boletín institucional.

En el documento, la entidad describe a Russo como el “ejemplo de un profesional dedicado a dar lo mejor en el día a día, en el lugar que le tocara actuar” y lo define como “una gran persona y amigo” para quienes tuvieron el honor de conocerlo.

El legado de Miguel Ángel Russo trasciende los colores y las rivalidades. Su nombre quedó grabado en la historia del fútbol argentino como símbolo de trabajo, respeto y pasión por el juego.