Diputados habilitó a la Justicia para que allane las oficinas y la casa de José Luis Espert

La Cámara de Diputados autorizó el allanamiento del domicilio y las oficinas del diputado José Luis Espert pedido por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. El legislador se encuentra imputado por lavado de dinero como consecuencia del financiamiento que recibió de Federico “Fred” Machado, un empresario acusado de narcotráfico.

La Justicia no puede registrar, allanar o secuestrar elementos de la casa particular o del despacho de un legislador gracias a la ley de fueros que les otorga su cargo, a menos que la Cámara de la que forma parte lo apruebe de manera específica. “No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”, remarca claramente la ley nacional de fueros.

Este miércoles 8 de octubre, el pleno de la Cámara aprobó constituirse en comisión y también las medidas pedidas por Mirabelli con 215 votos afirmativos, 0 negativos y 3 abstenciones. Tras la decisión, la diputada Vilma Ripoll, del MST, remarcó: "Acá lo único secreto es el curro que hace Espert y que nos engañó a todos, a mi me gustaría que se votara que hoy le sacamos los fueros que se vaya, porque él nos mintió, porque él se creé que es más vivo que todos, y porque nosotros no podemos saber en los curros en que anduvo", publicó Perfil.

La presión que generó el escándalo narco hizo que Espert se viera obligado a renunciar a la candidatura para renovar su banca de diputado, por ese motivo, la lista de La Libertad Avanza que lideraba en la provincia de Buenos Aires ahora está encabezada por la actriz, conductora y modelo Karen Reichardt, que se hizo famosa en la década del 90 por su trabajo en ciclos televisivos como “Peor es nada”.

Espert también decidió renunciar a presidir y formar parte de la comisión de Presupuesto. Además, este miércoles le envió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un pedido de licencia hasta el 8 de diciembre. Hasta que esa solicitud no sea discutida en sesión ordinaria, el economista mantendrá sus fueros y podrá seguir recibiendo su sueldo de legislador.

El escándalo de José Luis Espert con "Fred" Machado

El diputado reconoció que, en enero del 2020, el empresario le transfirió 200 mil dólares, pero aclaró que fue el adelanto por un trabajo de consultoría y no un aporte para la campaña electoral 2019 donde se presentaba como candidato a presidente.

Luego se reveló que, en realidad, el economista había firmado un contrato con Machado por 1 millón de dólares que se pagarían en cuotas, pero se desconoce si el referente libertario pudo cobrar la suma completa.

Las hipótesis que manejan la Justicia son dos: que el empresario lavó dinero proveniente del narcotráfico en la campaña electoral que encabezaba Espert; y que el economista habría cobrado para agilizar ese proceso.