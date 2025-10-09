Por la muerte de Russo, se postergó el partido entre Boca y Barracas Central

Por la muerte de Miguel Ángel Russo, la Liga Profesional de Fútbol postergó el partido entre Boca y Barracas Central.

La Liga Profesional de Fútbol decidió posponer el duelo entre Boca y Barracas Central, sin fecha confirmada, por la 12ª jornada del Torneo Clausura debido al fallecimiento de Miguel ángel Russo, DT Xeneize.

Dicha medida viene acompañada de un comunicado del Guapo, firmado por su presidente Matías Fabian Tapia ofreció postergar el partido. En el escrito, el club expuso que “comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, en señal de respeto por la figura del entrenador fallecido y por el duelo que atraviesa la entidad de La Ribera.

En tanto, la Liga decidió anunciar la decisión con un nuevo comunicado en redes sociales:

#Programación l Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30) https://t.co/yrixHHyrxr — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 8, 2025

De esta manera, tanto Boca como Barracas Central deberán aguardar para conocer cuando se llevará a cabo el prometedor encuentro que reúne a dos de los líderes de la Zona A, que tiene la punta compartida por cuatro equipos con 17 puntos.