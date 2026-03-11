Básquet: con presencia entrerriana, “Las Gigantes” cayeron en el debut con Australia

Con la entrerriana Diana Cabrera, la selección argentina femenina de básquet perdió ante su par de Australia por 91 a 65 en Estambul, Turquía, por el inicio del Torneo Clasificatorio a la Copa del Mundo. La eliense aportó 3 puntos ante el campeón vigente de la AsiaCup y medallista de bronce en París 2024; las máximas anotadoras fueron Florencia Chagas y Julieta Mungo con 17 puntos cada una.

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso y de alto voltaje. Argentina respondió con carácter, se sostuvo en juego ante una de las potencias del mundo y encontró en el tiro exterior un recurso importante para sostener su producción ofensiva. En defensa también hubo respuestas. El equipo cerró bien los caminos hacia la pintura y logró sostener un primer cuarto de trámite muy parejo (21-26).

Para el segundo período el trámite se mantuvo en una línea parecida, incluso cuando el rival logró despegarse con brechas de hasta dos dígitos en puntos (36-49). Aun así no perdió su identidad, continuó apostando por su juego y una paciencia colectiva para sostenerse en partido.

La intensidad se mantuvo durante el complemento, con varios pasajes interesantes y una reducción de la distancia a -7 (62-69), con más de siete minutos aún de partido. Esa cercanía en el marcador obligó a Australia a ajustar su esquema y modificar la rotación, para evitar cualquier tipo de sorpresa. A partir de ese preciso instante reaccionó con un parcial de 22-3.Las dos máximas referencias en ataque fueron Florencia Chagas y Julieta Mungo, ambas coincidiendo con 17 puntos. Un poco más atrás estuvieron Agostina Burani y Macarena D´Urso con 8 unidades cada una. La agenda en Estambul continuará este jueves 12 con el cruce frente a Turquía.