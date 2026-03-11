Deportes

Básquet: con presencia entrerriana, “Las Gigantes” cayeron en el debut con Australia

11 de Marzo de 2026 - 18:05
Argentina-Australia

El seleccionado argentino tropezó en el inicio del Premundial en Estambul, Turquía.

Con la entrerriana Diana Cabrera, la selección argentina femenina de básquet perdió ante su par de Australia por 91 a 65 en Estambul, Turquía, por el inicio del Torneo Clasificatorio a la Copa del Mundo. La eliense aportó 3 puntos ante el campeón vigente de la AsiaCup y medallista de bronce en París 2024; las máximas anotadoras fueron Florencia Chagas y Julieta Mungo con 17 puntos cada una.

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso y de alto voltaje. Argentina respondió con carácter, se sostuvo en juego ante una de las potencias del mundo y encontró en el tiro exterior un recurso importante para sostener su producción ofensiva. En defensa también hubo respuestas. El equipo cerró bien los caminos hacia la pintura y logró sostener un primer cuarto de trámite muy parejo (21-26).

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso y de alto voltaje. Argentina respondió con carácter, se sostuvo en juego ante una de las potencias del mundo y encontró en el tiro exterior un recurso importante para sostener su producción ofensiva. En defensa también hubo respuestas. El equipo cerró bien los caminos hacia la pintura y logró sostener un primer cuarto de trámite muy parejo (21-26).

Para el segundo período el trámite se mantuvo en una línea parecida, incluso cuando el rival logró despegarse con brechas de hasta dos dígitos en puntos (36-49). Aun así no perdió su identidad, continuó apostando por su juego y una paciencia colectiva para sostenerse en partido.

La intensidad se mantuvo durante el complemento, con varios pasajes interesantes y una reducción de la distancia a -7 (62-69), con más de siete minutos aún de partido. Esa cercanía en el marcador obligó a Australia a ajustar su esquema y modificar la rotación, para evitar cualquier tipo de sorpresa. A partir de ese preciso instante reaccionó con un parcial de 22-3.Las dos máximas referencias en ataque fueron Florencia Chagas y Julieta Mungo, ambas coincidiendo con 17 puntos. Un poco más atrás estuvieron Agostina Burani y Macarena D´Urso con 8 unidades cada una. La agenda en Estambul continuará este jueves 12 con el cruce frente a Turquía.

