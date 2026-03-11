Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Frigerio como representante en la Región Centro

Imagen de archivo del gobernador Rogelio Frigerio y de Atilio Benedetti, que se sumará al gobierno como representante de la provincia en la Región Centro.

El ex diputado nacional y ex candidato a gobernador por Entre Ríos Atilio Benedetti, se sumó de manera activa al gobierno de Rogelio Frigerio, al aceptar ser el representante de la provincia en la Región Centro que se completa con Santa Fe y Córdoba.

“Es un honor asumir la representación de Entre Ríos en la Región Centro y agradezco al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza y la convocatoria para asumir esta responsabilidad”, destacó el ex legislador a través de sus redes sociales.

“La Región Centro es un espacio de integración que reúne a tres provincias con enorme capacidad productiva y un fuerte compromiso con el desarrollo del interior argentino. El trabajo conjunto -por Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe- nos permite impulsar proyectos comunes en producción, infraestructura e innovación, generando nuevas oportunidades para nuestras economías regionales”, destacó Benedetti.

“La Región Centro es un bloque de integración territorial subnacional, conformado por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, cuya finalidad es promover el desarrollo económico y social, el desarrollo humano, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. Se concibe como la plataforma para el desarrollo de las tres provincias, entendiendo a la integración como la herramienta que multiplica la potencialidad de cada una por separado abriendo nuevos horizontes. El bloque se creó haciendo uso de atribuciones previstas para las provincias en la Constitución Nacional”, define el portal oficial de la entidad.

Benedetti completará el sillón de la Mesa Ejecutiva de la que formaba parte el ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, quien falleció el 23 de febrero pasado.

Se considera que la Región Centro “es el corazón de la producción agroalimentaria del país, motor de la economía nacional. Por sus condiciones geográficas, por su dotación productiva, por la calificación de su capital humano; se perfila como la región más dinámica del país”.

“Posee una economía altamente diversificada y es un importante polo productivo del país, tanto agropecuario como industrial. Es una de las principales productoras del país de: soja, maní, maíz, trigo, aceites vegetales, miel, arroz, lácteos, carne bovina, carne porcina, carne aviar, cueros, cítricos, automóviles y autopartes y maquinaria agrícola y sus partes”.

Según el Consejo Federal de Inversiones (CFE), la integración de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe maximiza el potencial de las provincias y abre un nuevo campo de posibilidades de expansión y desarrollo.

Los números dan cuenta de esa definición:

-Se genera el 55% de la producción nacional de granos: el sector primario aporta el 10% del Producto Bruto de la Región que participa con el 55% de la producción nacional de granos, el 91% de la de maní y más del 50% de la de arroz. Un tercio de la producción del trigo argentino es producido en esta zona, donde se realiza casi el 40% de su molienda.

-Genera el 38% de las exportaciones argentinas: participa hoy con el 38% de las exportaciones argentinas, siendo una de las más atractivas y dinámicas en materia de envíos al exterior.

-Genera el 18% del Producto Bruto Interno: su Producto Bruto Geográfico equivale al 18% del Producto Bruto Interno de la Argentina.

-En la Región se genera el 70% de la producción láctea: cuenta con la mitad del stock porcino nacional y el 30% del bovino, y produce el 70% de la leche y más de la mitad de la carne aviar del país.

-Representa el 35% de las exportaciones apícola de país: el complejo apícola se encuentra integrado desde la producción de insumos hasta la exportación de mieles claras e intermedias con una participación del 35% en el total nacional.

A través de las redes sociales, Atilio Benedetti prometió: “Asumo este desafío con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de nuestra provincia y por una región cada vez más integrada, que haga oír con más fuerza la voz del interior en la Argentina”.