Los senadores justicialistas reclaman acceso a la información sobre la eventual reforma previsional

“Los senadores justicialistas consideramos imprescindible contar con información concreta y veraz para abordar con seriedad el debate sobre una eventual reforma previsional en la provincia. Para analizar responsablemente cualquier iniciativa que modifique el sistema jubilatorio, resulta necesario disponer de un anteproyecto que recoja el borrador de ideas presentado en la reunión mantenida con el Poder Ejecutivo”, destacaron los legisladores a través de un comunicado.

“Entre los puntos mencionados se encuentran la movilidad unificada, la compatibilización de edades y aportes con el sistema nacional, la metodología para el cómputo de la historia laboral a los fines del haber inicial y el tratamiento de los regímenes especiales. Solo con precisiones sobre estos aspectos podremos evaluar el impacto real de las propuestas, realizar aportes constructivos y plantear alternativas que preserven los derechos de los trabajadores activos y jubilados”, señalaron.

“Coincidimos en que el déficit de la Caja de Jubilaciones es un problema que requiere soluciones. Pero justamente por la importancia del tema, entendemos que el debate debe darse con transparencia, con datos claros y con la participación real de los sectores involucrados. En ese marco, valoramos la convocatoria del gobernador Rogelio Frigerio y la apertura manifestada para recibir aportes antes del envío del proyecto de ley”, resaltaron.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo y al consenso para avanzar en una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema previsional con una mirada integral: recuperando la deuda histórica de la Nación, corrigiendo distorsiones internas, asegurando una implementación gradual y equitativa, y resguardando los derechos adquiridos de docentes, trabajadores de la salud, efectivos policiales y de todos quienes sostienen diariamente el Estado entrerriano. Estamos convencidos de que, con transparencia y participación, es posible arribar a una solución que beneficie a toda la provincia, sin que el costo recaiga de manera desproporcionada sobre trabajadores activos y jubilados”, indicaron.