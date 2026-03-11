Reforma previsional: “El 82% móvil tiene que ser real y sobre el bruto, no se puede tocar”, afirmó Sanzberro

“Más allá de la apertura del Poder Ejecutivo, después viene la actitud de los trabajadores de construir consensos en serio. Y esto no es un tema tan sencillo. Hay que hacer los borradores, hay que tener un modelo financiero para ver cómo impactan este tipo de correcciones y todo eso, no es tan sencillo. Un proyecto previsional serio precisa modelos, simulaciones, que concretamente conozcamos cuáles van a ser los impactos”, advirtió Sanzberro.

El senador provincial Víctor Sanzberro (PJ-Victoria) brindó detalles del borrador de reforma previsional que ayer presentaron el gobernador, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, a los legisladores oficialistas y de oposición.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Sanzberro contó que en el encuentro por la reforma previsional “el gobernador lo que hizo fue presentar un borrador de ideas y dijo estar abierto a recibir aportes antes de darle forma al proyecto de ley, que prometió enviar a la Legislatura, debido a la cuestión del déficit previsional”.

Especificó que “lo que se está trabajando es un proyecto de ley que va a versar sobre cuatro factores, que enumeraron el gobernador y el presidente de la Caja: movilidad, edades y aportes, el 82% y regímenes especiales. Es decir, el borrador de ideas con el que están trabajando refiere a estos cuatro vectores del sistema previsional provincial”.

Reveló además que “para el tema de movilidad, planteó la necesidad de unificarla; dijo que hay distorsiones y el modo que concretamente están planteando es resolverlas a partir de un índice respecto de los aportes, que plantea compatibilizar con Nación e ir a 35 años de aportes y una gradualidad para quienes les falte algún periodo de tiempo para jubilarse, creo que están trabajando con 5 años. Del 82% plantea que sea sobre el bruto, pero el haber inicial computaría la historia laboral de, al menos, los últimos 15 años; y respecto de regímenes especiales planteó sostener las edades, pero que los nuevos ingresos seguirían aportando hasta cumplir las condiciones del régimen general”.

Al respecto, planteó que “a partir de esto uno va construyendo y la posición, va contextuando también. Yo no tengo dudas respecto de que algo hay que hacer con el déficit previsional, pero el tema es qué y cómo. Y concretamente hay que construir consenso porque las cosas que vamos a adecuar tienen que descansar en un consenso amplio, y esto es importante”.

En cuanto a su posición personal sobre esos puntos, adelantó: “Yo voy a defender el 82% móvil, que en el texto de la ley tiene que ser claro, tiene que ser real y tiene que ser sobre el bruto. Sin diluciones encubiertas sobre el bruto. Es decir, si levantan esta bandera de hacer todos los esfuerzos para sostener el 82%, tiene que ser real y sobre el bruto. Y el texto del proyecto de ley tendrá que decir eso. Esta es una conquista histórica de los entrerrianos y no se puede tocar, y en la bandera que se enarbola esto concretamente está planteado”.

Advirtió que “es necesario ver el texto de la norma, pero mi posición respecto de esto es clara: si no es un 82% móvil, real y sobre el bruto, conmigo que no cuenten”. Y agregó: “No quiero que pase como pasó con la disolución del IOSPER y la creación del OSER, donde dijeron que era para sanear y para mejorar la eficiencia de la obra social, y resulta que ahora los afiliados sienten que perdieron cobertura de prestación real y les aumentaron los coseguros. Entonces, es un antecedente que voy a tener a la vista”.

“Me pareció bárbaro esta reunión, estoy recontra conforme, me parece buenísimo que hablemos, me parece fantástico que haya puertas abiertas para recibir aportes. Ahora, no quiero que sea como fue con el OSER, que no me pase que estoy trabajando con trabajadores y jubilados, que se levantan de trabajar conmigo de una mesa de trabajo sectorial, y me aparecen los legisladores oficialistas diciendo que el dictamen ya está escrito. Porque es una falta de respeto. Entonces, antecedentes son antecedentes, yo tengo que tener la apertura, pero también tengo que tener una lectura del contexto. A mí no se me escapa que acá hay una causa tremenda, que pega fuerte y agrava esta situación y no está solo en la provincia. O sea, esta reforma se impulsa por una necesidad de supervivencia financiera ante este combo que Javier Milei diseñó para que las provincias concretamente vayan ajustando solas, porque no les queda otra”, evaluó.

En este marco reconoció el trabajo del presidente de la Caja, Gastón Bagnat, a quien consideró “un tipo con apertura y laburador” y con quien sostuvo “un intercambio fluido, sin ningún tipo de inconveniente, transparente, espontáneo”, pero aclaró: “Nosotros tenemos que reformar o adecuar el sistema previsional provincial, cosa que no es menor. Y en esto también hay que poner todo en contexto, porque toda la provincia de Entre Ríos está aportando para financiar este quebranto del sistema previsional público. Así como también toda la provincia de Entre Ríos, a través de distintos impuestos, aporta para los beneficios previsionales que paga ANSES. Y también es absolutamente justo que la provincia reclame lo que legítimamente le corresponde, y el reclamo que hizo la provincia está cuantificado y suma más o menos 154 mil millones de pesos. Por eso mi postura es que a la deuda histórica hay que recuperarla, y el costo no puede recaer exclusivamente en quienes sostienen todos los días al Estado con su trabajo diario. Entonces, acá hay que hacer muchas cosas”.

Agregó que “los derechos adquiridos y las expectativas legítimas hay que sostenerlas, y la ley tendrá que incorporar una cláusula que claramente diga esto. En cuanto a la gradualidad de 5 años, creo que tiene que ser más extendida porque si no deja de respetar los derechos adquiridos. Vamos a trabajar el texto de una ley, no es que se hace de un día para el otro”.

“Por supuesto que a este tema hay que trabajarlo y no queda más tiempo porque Nación está haciendo pedazos a la provincia, las está haciendo bolsa, porque no le transfiere un mango por conceptos no automáticos y la coparticipación se cae a pedazos, porque hay un mercado interno achicado, desempleo, consumo en picada, una recaudación nacional que cayó 9 o 10 puntos en el mes de febrero con lo cual la provincia se perdió 45 mil millones de pesos. En este marco, es obvio que no hay más margen, pero porque también este norte nacional, que de algún modo el gobierno de la provincia acompaña, ya te deja sin oxígeno y tenés que apretar abajo. Esta es la realidad”, apuntó.

De todos modos, el legislador también señaló que “más allá de la apertura del funcionario del Poder Ejecutivo que está trabajando en este tema, después viene la actitud de los trabajadores de construir consensos en serio. Y esto no es un tema tan sencillo. Hay que hacer los borradores, hay que tener un modelo financiero para ver cómo impactan este tipo de correcciones y todo eso no es tan sencillo. Un proyecto previsional serio precisa modelos, simulaciones, que concretamente conozcamos cuáles van a ser los impactos”.

Deuda pública

Consultado por la colocación de deuda del gobierno entrerriano, explicitó: “Yo tuve posición respecto del tema de autorización para el endeudamiento de 500 millones de dólares y fui absolutamente claro. Si plantean que vamos a tomar una deuda para reperfilar los compromisos y vamos a alivianar la situación de asfixia financiera que tiene la provincia a través de esta gestión, en principio digo que sí, trabajamos el tema y hasta ponemos alguna condición. Pero si plantean que van a tomar 500 millones de dólares de deuda nueva y piden la autorización, les digo que no, porque de más deuda no quiero saber más nada, porque creo que tenemos dificultades para cumplir con los compromisos que pesan sobre las finanzas públicas provinciales. Y esta es una realidad, no es algo que diga yo, lo reconoce todo el mundo, lo expresa claramente la propia gestión”.