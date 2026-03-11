El Consejo General de Educación defendió la reorganización de las horas de los Referentes Técnicos Escolares

Ante las críticas que surgieron en algunos sectores del sistema educativo tras la publicación de la Resolución 170/26, el Consejo General de Educación (CGE) salió a explicar públicamente los fundamentos de la medida y defendió la necesidad de reorganizar la carga horaria de los Referentes Técnicos Escolares (RTE), una figura creada para acompañar la integración de tecnologías en las escuelas y fortalecer los procesos pedagógicos vinculados al uso educativo de herramientas digitales.

Desde el organismo educativo se subrayó que la decisión no responde a una medida aislada ni a un recorte de recursos, como algunos sectores interpretaron inicialmente, sino que forma parte de una política más amplia de revisión y actualización del funcionamiento del sistema educativo. Según señalaron desde el CGE, la resolución se inscribe en un proceso de evaluación que se viene desarrollando desde hace tiempo respecto del rol que cumplen los Referentes Técnicos Escolares dentro de las instituciones.

“Las decisiones adoptadas forman parte de un proceso más amplio de análisis y evaluación del rol que cumplen los Referentes Técnicos Escolares dentro del sistema educativo”, explicaron desde el Consejo. En esa línea, indicaron que en los últimos años se llevó adelante un trabajo sostenido de estudio, seguimiento y revisión de los recursos disponibles y de las funciones efectivamente desempeñadas por estos perfiles técnicos en las escuelas.

El objetivo de esa revisión, según indicaron las autoridades educativas, es mejorar el acompañamiento que reciben las instituciones y garantizar al mismo tiempo un uso responsable y eficiente de los recursos públicos destinados al sistema educativo. Este punto, remarcan desde el organismo, resulta clave en un contexto de restricciones presupuestarias y de redefinición de prioridades en las políticas educativas.

Uno de los aspectos centrales detectados durante el proceso de evaluación fue que una parte de la carga horaria originalmente asignada a la función de Referente Técnico Escolar estaba vinculada a programas nacionales que actualmente dejaron de existir o ya no se encuentran vigentes. Muchos de estos programas, implementados en años anteriores para impulsar la inclusión digital en las escuelas, fueron descontinuados o modificados, lo que generó una reconfiguración del trabajo que realizan los RTE en las instituciones.

Además, desde el CGE señalaron que también se observaron situaciones en las que las horas destinadas a esta función eran utilizadas para tareas administrativas u operativas, alejadas del propósito pedagógico con el que originalmente fue concebido el rol. Este desvío de funciones, advierten desde el organismo, terminó debilitando en algunos casos la capacidad de los RTE para cumplir su misión principal: acompañar a docentes y equipos directivos en la incorporación significativa de la tecnología en las prácticas de enseñanza.

En ese contexto, el Consejo sostuvo que la reorganización de la carga horaria busca justamente recuperar el sentido pedagógico de la figura del Referente Técnico Escolar. La medida se enmarca además dentro del Plan Educativo Provincial 2023-2027 y del proceso de Transformación de la Escuela Secundaria que impulsa el gobierno entrerriano.

Desde el CGE insistieron en que la reasignación de horas no implica la eliminación del soporte técnico en las escuelas ni un retroceso en las políticas de integración digital. Por el contrario, según argumentan, apunta a mejorar la distribución de los recursos existentes para garantizar un acompañamiento más equitativo y eficiente entre las distintas instituciones educativas.

“La reorganización propuesta busca fortalecer el rol del Referente Técnico Escolar como acompañante de los procesos pedagógicos, priorizando el trabajo junto a los equipos docentes en el desarrollo de habilidades digitales y en la integración de la tecnología en las prácticas de enseñanza”, sostuvieron desde el organismo.

Este enfoque responde a una tendencia que atraviesa hoy a muchos sistemas educativos: pasar de una lógica centrada exclusivamente en la infraestructura tecnológica hacia otra en la que el foco esté puesto en el uso pedagógico de las herramientas digitales. En otras palabras, no se trata solo de tener computadoras o conectividad en las escuelas, sino de garantizar que esos recursos se integren de manera efectiva en los procesos de aprendizaje.

Las autoridades educativas también destacaron el alcance que tiene actualmente el sistema de soporte tecnológico en el nivel secundario. Según los datos difundidos por el Consejo, el dispositivo involucra a 320 escuelas secundarias orientadas, donde estudian cerca de 69.800 estudiantes y trabajan más de 15.200 docentes.

A ese universo se suman además 11 escuelas con orientación específica en Programación y Robótica, 180 instituciones que forman parte del programa Red de Escuelas que Transforman y otras 40 que integran la Red de Escuelas Innovadoras. En conjunto, se trata de una red educativa que busca consolidar nuevas formas de enseñanza vinculadas al desarrollo de competencias digitales y al aprendizaje basado en proyectos.

Desde el CGE remarcaron que, en ese marco, la Resolución 170/26 debe interpretarse como una decisión orientada a optimizar el funcionamiento del sistema y no como un retroceso en materia de innovación educativa.

“Se trata de una política educativa basada en el análisis de las demandas pedagógicas actuales y en la necesidad de garantizar la continuidad del soporte tecnológico en toda la educación secundaria”, indicaron.

En definitiva, desde el Consejo General de Educación sostienen que la reorganización de las horas de los Referentes Técnicos Escolares apunta a consolidar un modelo de acompañamiento más enfocado en lo pedagógico y menos en lo administrativo, alineado con los objetivos estratégicos del Plan Educativo Provincial. Según la mirada oficial, lejos de debilitar la presencia de la tecnología en las escuelas, la medida busca precisamente fortalecer su integración en el corazón mismo de la enseñanza.