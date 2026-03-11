Una reconocida empresa de delivery se expande a Gualeguaychú y Concepción del Uruguay

La expansión de Pedidos YA en Entre Ríos avanza con un ambicioso plan que prevé ampliar la cobertura en ciudades donde ya opera y desembarcar por primera vez en nuevos mercados de la provincia. La empresa de tecnología dedicada al delivery y quick-commerce proyecta fortalecer su presencia en el territorio entrerriano con más comercios adheridos, nuevos repartidores y un crecimiento en la oferta de servicios digitales para los usuarios.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 400 comercios adheridos en Entre Ríos y una red de más de 600 repartidores que operan a través de su plataforma. Este crecimiento forma parte de una estrategia federal que busca llevar sus servicios a más localidades del país, ampliando el acceso a productos de gastronomía, supermercados, farmacias, kioscos, bebidas y tiendas de mascotas.

En ese marco, PedidosYa ya confirmó su desembarco en dos nuevas ciudades clave de la provincia: Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. El objetivo es conectar a miles de usuarios con comercios locales y potenciar las ventas a través de su ecosistema digital.

Nuevas ciudades y crecimiento del servicio

Comenzará con la llegada a Gualeguaychú durante marzo, mientras que Concepción del Uruguay se incorporará a la plataforma desde los primeros días de abril. Estas ciudades, con más de 100.000 y 86.000 habitantes respectivamente, representan nuevos mercados con fuerte potencial para el crecimiento del comercio digital.

En Gualeguaychú, la empresa proyecta cerrar el año con más de 100 comercios adheridos, inicialmente enfocados en restaurantes. Posteriormente, la oferta se ampliará a otras categorías como supermercados, farmacias y tiendas especializadas. Además, se espera alcanzar más de 7000 pedidos mensuales.

Por su parte, en Concepción del Uruguay la compañía prevé superar los 80 comercios en la plataforma y alcanzar alrededor de 5000 pedidos al mes, replicando el modelo de integración entre usuarios, repartidores y negocios que ya funciona en otras ciudades del país.

Paraná y Concordia, claves

Mientras avanza con las nuevas aperturas, la empresa también apuesta a consolidar su presencia en Paraná y Concordia. En la capital entrerriana, donde opera desde septiembre de 2020, la compañía proyecta un crecimiento del 75% durante este año.

Entre las principales iniciativas se encuentra la incorporación de más restaurantes y la ampliación de verticales como supermercados, farmacias, kioscos y tiendas de bebidas. Además, se buscará potenciar el servicio de PedidosYa Market, su supermercado 100% online, que ya funciona en la ciudad.

La compañía también prevé ampliar las zonas de cobertura dentro de Paraná para llegar a nuevos barrios, mientras que en Concordia se proyecta sumar más comercios para fortalecer la oferta disponible para los usuarios.

La expansión abre oportunidades para nuevos comercios que deseen sumarse a la plataforma y ampliar su alcance comercial mediante el canal digital. Actualmente, la compañía tiene presencia en más de 150 ciudades de todas las provincias argentinas.