Nueva interna en el Gobierno: Villarruel apuntó contra Adorni y marcó distancia de la Casa Rosada

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Con este accionar, la titular del Senado busca distanciarse, una vez más, de la mesa chica del Gobierno Nacional.

A través de un filoso e irónico mensaje que criticaba el viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, a la ciudad de Nueva York, Villarruel ratificó frases que denostaban la actividad del funcionario y ponían en jaque las promesas de campaña de Javier Milei en contra de los privilegios.

“Él mismo aclaró (por Adorni) que Villarruel no es parte de esto”, aseguraba una de las frases destacadas por la vicepresidenta para remarcar su diferencia y separación de la gestión del resto del Gabinete.

La indignación de sus seguidores, que ella misma se encargó de visibilizar, apuntó directamente a las justificaciones del vocero gubernamental: “Adorni dijo que fue con su mujer a Estados Unidos porque su trabajo ‘es muy sacrificado’. Chau, me voy a la m…..”, afirma uno de los mensajes compartidos. En sintonía con ese reclamo, otro usuario le recordó al oficialismo su principal bandera electoral: “Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política”.

Hace meses que la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel muestra públicamente una ruptura total. El vínculo se ha deteriorado al punto de lanzarse duras críticas, tanto en los medios de comunicación como mediante indirectas (y directas) en las redes sociales.

En la última entrevista que brindó el Presidente, al ser consultado sobre los rumores de un supuesto pedido de renuncia a la Vicepresidenta, aseguró que eso no sucederá y le pasó la presión a su compañera de fórmula: “Ella es quien debe decidir” si continuar en su función o no, sentenció el mandatario, para luego coronar advirtiendo que, pese a las diferencias, “nos eligieron hasta el 2027”.