Sigue mejorando el niño que sufrió una descarga eléctrica: pasará a sala común y pronto obtendría el alta

La salud de Esteban Bogado, el niño de 12 años que el pasado sábado sufrió una severa descarga eléctrica, presenta mejoras significativas que traen un gran alivio a su familia y a toda la comunidad. Tras superar los días más críticos en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, su favorable evolución clínica permite su inminente traslado a una sala de cuidados comunes durante este miércoles.

El papá de Esteban, Carlos Bogado, confirmó al sitio Ahora.com con mucha ilusión los plazos médicos que le comunicaron los profesionales en las últimas horas: “Lo pasan a sala y en uno o dos días va a estar en casa, con los cuidados pertinentes y haciendo ya vida normal como lo venía haciendo anteriormente”.

En las últimas horas, el padre del menor actualizó el estado de salud de su hijo y brindó detalles alentadores sobre los pasos a seguir: “Está todo bien. Van a esperar para pasarlo a sala en un rato, a ver si le pueden hacer un ecodoppler del vientre para despejar cualquier duda”, señaló.

El vecino que ayudó a Esteban

Uno de los mayores sustos iniciales para la familia y los médicos estaba vinculado a las posibles secuelas en la visión del niño. Sin embargo, su padre relató con inmensa alegría el drástico cambio que experimentó de un día para el otro: “Ayer (por el martes) él no podía ver un reloj que estaba a unos 5 metros, no veía los números ni las agujas. Hoy aparecen los enfermeros con un cuaderno; al principio no podía ver la letra grande, al ratito ya pudo leer la letra grande, después un poco la letra más chica. De a poco puede leer, se cansa, pero es un logro, un avance impresionante que me pone muy, muy feliz”.

En cuanto a la alimentación y la hidratación, el cuerpo de Esteban respondió de manera positiva a los primeros estímulos médicos. “Ayer a la tarde recién se le empezó a dar agua, primero con una jeringa, de a poco, para ver cómo lo recibía su organismo. Lo aceptó bien, no lo vomitó”, explicó el hombre, detallando que luego comenzó a ingerir alimentos de forma liviana.