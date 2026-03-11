Álvaro Gabas desmintió al ministro Boleas sobre la situación financiera heredada en 2023

“La administración de Gustavo Bordet dejó fondos en caja que cubrían cerca del 70 por ciento del primer vencimiento que debía enfrentar la nueva gestión”, indicó Álvaro Gabás para desmentir al ministro de Economía, Fabián Boleas.

El referente del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómicos, Álvaro Gabás, desmintió las afirmaciones realizadas por el ministro de Economía, Fabián Boleas, quien sostuvo que en diciembre de 2023 la provincia presentaba un resultado deficitario de 171 millones de dólares y una supuesta “pésima reputación crediticia”.

“La administración de Gustavo Bordet dejó fondos en caja que cubrían cerca del 70 por ciento del primer vencimiento que debía enfrentar la nueva gestión”, indicó.

Asimismo, Gabás sostuvo que el peso actual de la deuda no puede analizarse sin considerar el contexto macroeconómico posterior. “La fuerte devaluación producida a partir de diciembre de 2023 incrementó automáticamente el peso en pesos de las deudas nominadas en dólares, situación que afectó a todas las provincias”, explicó.

Gabás afirmó que las declaraciones del funcionario de Frigerio “no reflejan la realidad de la situación financiera con la que finalizó la gestión anterior”.

En ese sentido, señaló que el endeudamiento tomado en 2017 tuvo como objetivo reordenar pasivos de corto plazo y financiar obras públicas, además de programas de vivienda, y que una parte de esos recursos también fue distribuida a los municipios entrerrianos.

“No se trató de deuda para gastos corrientes, sino de una decisión financiera que permitió ordenar compromisos y sostener inversiones estratégicas en la provincia”, remarcó el ex secretario de la Producción de Gustavo Bordet.

El ex secretario de la Producción de la gestión de Gustavo Bordet, también recordó que durante 2023 se afrontaron los primeros vencimientos de capital de la deuda, y que al momento de finalizar la gestión se dejaron recursos disponibles para afrontar compromisos inmediatos.

Endeudamiento actual

En esa línea, también cuestionó que la actual gestión provincial haya tomado nuevo endeudamiento en condiciones absolutamente desventajosas y en un escenario de gran incertidumbre, marcado por el fuerte desfinanciamiento al que el gobierno nacional somete a las provincias. En ese marco, puso de relieve que los vencimientos de capital de este endeudamiento “le van a quedar a la gestión que asuma en 2031”.

“La política de ajuste y recorte de recursos que impulsa el presidente Javier Milei debilita las finanzas provinciales y reduce las certezas sobre el futuro, por lo que endeudarse en este contexto exige aún mayor responsabilidad”, señaló.

Finalmente, Gabás consideró que “resulta poco serio intentar instalar la idea de una provincia quebrada o con mala reputación crediticia cuando los propios antecedentes muestran que la deuda fue tomada para reordenar pasivos y financiar infraestructura, y que además se dejaron recursos para afrontar compromisos”.

“En lugar de buscar responsables en el pasado, lo que la provincia necesita hoy es información clara, responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas y decisiones que permitan sostener el desarrollo y la inversión en Entre Ríos”, concluyó.