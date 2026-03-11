Vialidad Provincial inició las obras de rehabilitación en el acceso al Palacio San José

Las tareas se enmarcan dentro de la obra de rehabilitación de la Ruta Provincial 39.

El gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), inició trabajos de mejora en el acceso al Palacio San José desde la Ruta Provincial 39 -en el Departamento Uruguay- con el objetivo de optimizar la transitabilidad hacia uno de los monumentos históricos más importantes de la provincia.

Desde el ente vial se informó que actualmente se trabaja en la ejecución de la subbase con incorporación de cal y base reciclada con cemento en el tramo que vincula la ruta con el ingreso al histórico predio.

La intervención permitirá mejorar la circulación para vecinos, turistas y visitantes que concurren habitualmente al Palacio San José.

Desde Vialidad provincial se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución en el sector mencionado, debido a la presencia de operarios y equipos trabajando sobre la calzada. Estas mejoras forman parte de un plan integral destinado a sostener y mejorar la infraestructura vial que conecta a localidades de los departamentos Colón y Uruguay, destacó el portal del gobierno provincial.

El Palacio San José es Museo y Monumento Histórico Nacional. Fue la residencia del gobernador de la provincia de Entre Ríos, general Justo José de Urquiza, y de su esposa Dolores Costa. En este edificio predomina el estilo italianizante combinado con rasgos del criollo argentino, derivado de la arquitectura colonial española.