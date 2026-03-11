Enriquecimiento ilícito: debatieron exclusiones de prueba y Fiscalía respondió al pedido de sobreseimiento

En los Tribunales de Paraná se desarrolló este miércoles la segunda audiencia de la etapa de remisión a juicio del expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Sergio Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros.

La jornada estuvo centrada en la discusión de planteos previos formulados por las defensas, entre ellos un pedido de sobreseimiento y cuestionamientos a la incorporación de determinadas evidencias, especialmente de carácter digital.

Durante la audiencia, el fiscal Gonzalo Badano respondió el planteo defensivo que invoca el principio de “non bis in idem”, es decir, la prohibición de que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos. Según el argumento expuesto por las defensas, la plataforma fáctica y el conjunto de evidencias utilizados en el expediente por enriquecimiento ilícito coincidirían con los de la causa conocida como “coimas” o negociaciones incompatibles vinculadas a la empresa Relevamientos Catastrales.

La Fiscalía sostuvo, en síntesis, que los elementos reunidos en el expediente no acreditan que los movimientos de fondos investigados en la causa de negociaciones incompatibles expliquen por sí mismos el incremento patrimonial atribuido al exgobernador.

Posteriormente, las defensas avanzaron con planteos de exclusión de evidencias, con especial foco en pruebas digitales. Entre los cuestionamientos planteados se mencionó la idoneidad de quienes realizaron los peritajes informáticos y la necesidad de que cuenten con matrícula habilitante en el Colegio Profesional correspondiente.

También se discutió la cadena de custodia de dispositivos secuestrados durante allanamientos. En ese marco, se señaló una presunta inconsistencia en el registro y resguardo de computadoras incautadas durante un procedimiento, lo que —según el planteo defensivo— podría afectar la integridad de los datos analizados posteriormente.

Otro de los puntos debatidos se vinculó a informes que refieren a comunicaciones de un teléfono celular atribuido al empresario, respecto del cual se cuestionó que no habría sido secuestrado durante los procedimientos realizados en la investigación.

La Fiscalía continuará este jueves con la contestación de los distintos planteos formulados por las defensas. Concluida esta etapa —referida a cuestiones preliminares de carácter constitucional y probatorio— el juez de Garantías interviniente, Julián Vergara, deberá resolver sobre las nulidades y exclusiones planteadas.

La causa

El expediente es la tercera causa penal que involucra al exgobernador. La investigación sostiene que entre 2008 y 2015, período en el que se desempeñó como gobernador y luego diputado provincial, Urribarri habría incrementado su patrimonio de manera desproporcionada en relación con sus ingresos declarados. Según la acusación fiscal, el incremento patrimonial investigado supera los 7 millones de dólares, además de sumas en pesos y euros detectadas en pericias contables.

En ese esquema, al empresario Cardona Herreros se le atribuye haber actuado como colaborador en el ocultamiento del incremento patrimonial del exmandatario.

Las audiencias de remisión a juicio fueron programadas para desarrollarse durante marzo y abril ante el juez de Garantías, instancia en la que se discute la validez de la prueba reunida antes de que el expediente pueda ser elevado a juicio oral.