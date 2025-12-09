UPCN va al paro este martes ante la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno

“El paro activo es una forma distinta de luchar, pero con la misma fuerza de siempre. Los empleados públicos vamos a ir a trabajar, pero haremos sentir nuestro descontento con la realidad”, subrayó la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez. Comentó que la medida de este martes se desarrollará con asistencia a los lugares de trabajo y durante la jornada laboral.

“Realizaremos acciones colectivas como asambleas, volanteadas y diálogo con la ciudadanía”, precisó Domínguez y remarcó que “será una jornada de visibilización, reflexión y unidad frente a un salario congelado y condiciones que ya no podemos sostener”.

“Un paro activo es una medida de fuerza dentro del lugar de trabajo. Pero no trabajaremos como siempre, sino que realizaremos actividades visibles y colectivas que nos permitan explicarle a la sociedad la situación que estamos atravesando los estatales”, explicó.

Aseguró que las guardias mínimas en los servicios esenciales estarán garantizadas y señaló que la medida tomará distintas formas, según el organismo en que se desarrolle. “En comedores escolares, por ejemplo, se brindará un menú alternativo y para ello se consensuó con los compañeros dar a los niños una comida que sea nutritiva, teniendo en cuenta que el martes será el primer día hábil tras un fin de semana largo”, detalló.

Añadió que “en la mayoría de las reparticiones se concretará retención de servicios en forma parcial y rotando el personal que adhiera durante la jornada laboral. En las oficinas con atención al público se entregará un folleto para explicar el reclamo de los trabajadores”.

El objetivo de esta acción es “expresar el malestar y la necesidad de los trabajadores de discutir política salarial y, a la vez, el reclamo por una convocatoria urgente a la paritaria”, resaltó Domínguez.

Luego aseveró que “ha sido notoria la aceptación de todos los trabajadores de la administración pública a esta metodología” y, en ese sentido, destacó “la unificación del reclamo, más allá de las diferencias que hay en cada lugar de trabajo”.

“Los trabajadores creen oportuna esta medida de fuerza, porque no se resignan a cerrar el año sin que haya al menos un cara a cara con el gobierno”, afirmó Domínguez. Y añadió: “En última instancia, que nos digan claramente que los trabajadores hemos quedado rezagados en la agenda de fin de año”.

“Poner en debate qué es lo que pasa con el salario de los trabajadores debe ser seriamente escuchado por el gobierno”, sostuvo. En ese sentido el Sindicato exige “terminar con el congelamiento salarial" que lleva varios meses.

Por ello la dirigente gremial resaltó que “el esfuerzo de esta medida está centrado en la participación, el debate de los trabajadores y el sentido de unidad que tenemos que construir para enfrentar la segunda mitad del mandato de Milei”. Apuntó que se trata de una manera de “canalizar el enojo, la impotencia y la necesidad de tener una respuesta por parte de los compañeros”.

“No podemos bajar los brazos" concluyó la Secretaria Adjunta de UPCN.