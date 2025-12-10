Legisladores peronistas y CGT analizaron la reforma laboral: preocupación por la avicultura y citricultura

Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl mantuvieron un encuentro este miércoles con los referentes sindicales Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio), Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP) para abordar la reforma laboral y la problemática de los trabajadores del citrus y del sector avícola de la provincia.

Los legisladores entrerrianos visitaron la sede del Sindicato de Empleados de la industria del vidrio a fin de reunirse con Jorge Sola y Cristian Jerónimo, quienes integran la nueva cúpula de la Confederación General del trabajo (CGT), y los dirigentes sindicales Carlos Molinari y Pablo Flores.

Durante el encuentro abordaron la situación laboral de Entre Ríos, en particular de los trabajadores del citrus que están teniendo inconvenientes en el norte de la provincia. Y junto a Carlos Molinari analizaron la problemática de los trabajadores del sector avícola entrerriano.

También intercambiaron sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional en el Congreso y del posicionamiento de la central obrera. Asimismo, se refirieron al impacto en el poder adquisitivo de los salarios generado por el fuerte incremento de los gastos fijos de los hogares.

En ese sentido, Michel sostuvo que “una reforma laboral por sí misma no genera puestos de trabajo; para crear trabajo se necesita un proceso de crecimiento económico sostenido protegiendo y promoviendo la industria y la producción nacional”.

Además agregó “es inescindible analizar el costo tributario del empleo registrado a la hora de avanzar en una reforma laboral que amplíe derechos, promueva el crecimiento económico y la productividad, reduzca la informalidad y se adapte a las nuevas formas de trabajo. Es necesario analizar una segmentación por sector de la actividad y región”.