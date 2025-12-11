El Presupuesto 2026 de Entre Ríos se encamina a ser sancionado este jueves

La Cámara de Senadores de Entre Ríos ya tiene todo listo para aprobar el Presupuesto 2026 y sancionarlo definitivamente. En las últimas horas, la norma obtuvo dictamen de comisión y de esa manera quedó listo para ser tratado este jueves a las 13 en sesión.

Según supo Ahora, seis senadores firmaron la norma, entre ellas la legisladora por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, definitivamente divorciada del bloque justicialista y que, si bien tiene un espacio unipersonal, en la práctica es una pieza del oficialismo. Junto a ella acompañaron cinco senadores de Juntos por Entre Ríos.

Por el lado de la oposición, los legisladores por Paraná, Claudia Silva; por Victoria, Víctor Sanzberro; y por San Salvador, Marcelo Berthet, decidieron no rubricar el dictamen.

El Presupuesto 2026 ya obtuvo media sanción el 19 de noviembre en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, la oposición acompañó en general, pero no aprobó artículos relacionados con endeudamiento.