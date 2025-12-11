Frigerio encabeza esta tarde en Villa Urquiza el lanzamiento de la temporada de verano

La propuesta tiene como eje central la campaña Carpincheá tu verano en Entre Ríos.

Este jueves, desde las 18, Entre Ríos inaugura oficialmente su periodo estival 2026 desde la playa de Villa Urquiza, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio. La propuesta tiene como eje central la campaña Carpincheá tu verano en Entre Ríos.

El lanzamiento oficial de la Temporada de Verano 2025/2026 es organizado desde la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Turismo, y tendrá lugar en el muelle histórico y la explanada de la playa municipal de Villa Urquiza, con transmisión en vivo por el canal de YouTube del Gobierno de Entre Ríos.

La jornada contará con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, del secretario General de la Gobernación Mauricio Colello y del intendente anfitrión, Manuel Tennen, quienes encabezarán el acto protocolar y los mensajes oficiales que darán inicio a la nueva temporada de verano.

La iniciativa integra la estrategia provincial de promoción turística, que días atrás tuvo su lanzamiento para la prensa de alcance nacional en Buenos Aires. Durante la programación prevista, también estará la mascota oficial, El Carpincho, que acompañará las actividades y la interacción con el público.

La celebración tendrá un fuerte componente territorial con la participación destacada de la Microrregión Río Nativo, que dispondrá de estands institucionales y presentará sus propuestas para el verano. También se sumarán acciones promocionales de Tierra de Palmares, el destino Paraná y el Parque Nacional Pre-Delta.

Hasta las 22.30 el público podrá recorrer espacios de información turística, artesanías y productos regionales, además de disfrutar de un despliegue escénico y cultural que incluirá la presentación de artistas de Villa Urquiza, comparsas de Hasenkamp, Santa Elena y Gualeguay, y un gran cierre con el grupo Las Gildas.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos.