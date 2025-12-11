Institutos: el gobierno informó que profesorados con planta permanente y tecnicaturas tendrán continuidad

En el marco de la situación de zozobra que vienen atravesando los institutos de formación docente en la provincia, la Dirección de Educación Superior, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), reafirmó que los derechos laborales de los docentes titulares están “plenamente garantizados”.

“Los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas tienen garantía de continuidad”, manifestaron las autoridades provinciales.

Asimismo, se aclaró que “las carreras con horas de planta permanente podrán solicitar adaptaciones o reconversiones académicas cuando la demanda territorial así lo requiera, y por el tiempo que resulte pertinente, retomando luego su carrera de origen”.

En cuanto a los profesorados de planta temporaria cuyo período finaliza en 2025, se informó que “serán convocados para evaluar su continuidad o las alternativas posibles, de acuerdo con las necesidades y particularidades de cada región”.

“Contamos con un análisis cuantitativo y cualitativo actualizado, acompañado por un relevamiento de disponibilidad docente, que nos permite planificar una oferta educativa pertinente, con verdadera salida laboral y en cercanía con los territorios”, señalaron desde la Dirección de Educación Superior, y destacaron que “todas las decisiones se dialogarán en reuniones con los equipos directivos de cada instituto”. “El análisis conjunto de matrícula, empleo, proyecciones y necesidades locales será la base de cada definición”, se subrayó.

Finalmente, se convocó a la comunidad educativa “a seguir construyendo, entre todos, un sistema educativo sólido, inclusivo y preparado para los desafíos actuales, con el profesionalismo que caracteriza a nuestros docentes”.