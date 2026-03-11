Condenan a prisión perpetua al asesino del exjuez de Paz de Bovril

La Justicia aplicó la pena mayor, prisión perpetua, a Norberto Rosales, quien fue encontrado culpable del homicidio del exjuez de Paz de Bovril, Roberto Curá. El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, impuso ese miércoles dicha pena por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae”.

El pasado 6 de marzo, un jurado popular declaró “culpable” a Rosales, tras un juicio que se desarrolló en la ciudad de La Paz. Rosales, de 69 años, llegó a juicio esta semana (arrancó el 3 de marzo) acusado de haber matado a Curá, de 82, quien fue hallado sin vida el 23 de abril de 2024 en su vivienda de calle Eva Perón, en Bovril. El exmagistrado fue encontrado por su esposa en el baño del quincho de la casa, atado de pies y manos y con golpes que finalmente le provocaron la muerte, en un hecho que generó una fuerte conmoción en la comunidad.