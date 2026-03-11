Judiciales

Condenan a prisión perpetua al asesino del exjuez de Paz de Bovril

11 de Marzo de 2026 - 18:28

La Justicia aplicó la pena mayor, prisión perpetua, a Norberto Rosales, quien fue encontrado culpable del homicidio del exjuez de Paz de Bovril, Roberto Curá. El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, impuso ese miércoles dicha pena por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae”.

El pasado 6 de marzo, un jurado popular declaró “culpable” a Rosales, tras un juicio que se desarrolló en la ciudad de La Paz. Rosales, de 69 años, llegó a juicio esta semana (arrancó el 3 de marzo) acusado de haber matado a Curá, de 82, quien fue hallado sin vida el 23 de abril de 2024 en su vivienda de calle Eva Perón, en Bovril. El exmagistrado fue encontrado por su esposa en el baño del quincho de la casa, atado de pies y manos y con golpes que finalmente le provocaron la muerte, en un hecho que generó una fuerte conmoción en la comunidad.

En la audiencia de cesura, que se realizó hoy en los tribunales de Paraná, el juez técnico, Rafael Cotorruelo, dispuso además que Rosales continúe con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, hasta que la sentencia adquiera ejecutoriedad.

Durante este proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Facundo Barbosa y la querella por el abogado Marcos Rodríguez Allende. Por su parte, las defensoras oficiales Nadia Musante y Mariel Riera asistieron al condenado.

Se trató del juicio por jurados número 155 que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

