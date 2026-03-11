Concepción del Uruguay recibirá la cuarta fecha del Turismo Carretera

El autódromo de "La Histórica" será escenario del TC, el 19 de abril.

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó este miércoles que el autódromo de Concepción del Uruguay recibirá la 4ª fecha de la actual temporada del TC, a disputarse el 19 de abril. Esta confirmación se dio en el stand de Río Uruguay Seguros Agro, en el marco de la Expoagro, donde además se anunció que Rafaela hospedará la séptima cita, el 21 de junio.

La exhibición tuvo la presencia del ex intendente de Concepción y presidente de Río Uruguay Seguros, Juan Carlos Lucio Godoy; del presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Rafaela, Gustavo Belinda, y el gerente general de la ACTC, Fernando Miori. Por parte del RUS MED Team, estuvieron Mauro Medina, titular del equipo, y los pilotos Juan Bautista De Benedictis, Luis José Josito Di Palma y Santiago Biagi. Por fuera del equipo, el paranaense Mariano Werner, Facundo Ardusso, Facundo Chapur, Ignacio Faín y Nicanor Santilli Pazos dijeron presente.

Autoridades y pilotos compartieron la presentación en Expoagro.

Concepción del Uruguay se prepara para recibir al TC y TC Pista el 18 y 19 de abril, y será la decimotercera vez que el circuito de Entre Ríos tiene a La máxima. El trazado lo estrenó el TC en 2014, y hasta acá, menos en 2020, participó de todos los campeonatos. Incluso en 2016 fue anfitrión en dos oportunidades.

Rafaela con su mítico óvalo tiene una historia aparte con el TC, que inició en 1953 y hasta la fecha, se corrió en 40 ocasiones. En 2025 se ausentó pero el 20 y 21 de junio vuelve a tener en sus filas a la categoría reina del automovilismo nacional.

Por lo tanto, así queda el calendario confirmado del Turismo Carretera:

Fecha 3: Neuquén - 29 de marzo.

Fecha 4: Concepción del Uruguay - 19 de mayo.

Fecha 5: Termas de Río Hondo - 10 de mayo.

Fecha 6: Alta Gracia - 31 de mayo.

Fecha 7: Rafaela - 21 de junio.