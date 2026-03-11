Paulo Dybala publicó su primera foto con su hija, Gia

Paulo Dybala compartió en sus redes sociales una imagen muy especial junto a Gia, la primera hija que tuvo con Oriana Sabatini, y rápidamente conmovió a sus seguidores con la tierna postal familiar.

La pequeña nació en Roma, en el Hospital Gemelli, con un peso de tres kilos. A pocos días de ese momento tan importante para la pareja, el futbolista decidió mostrar una imagen íntima con la bebé en brazos.

La fotografía fue tomada en la cocina de su casa en Roma, donde el jugador aparece sosteniendo a la recién nacida en un momento cotidiano y familiar.

Junto a la imagen, Dybala escribió un breve mensaje que reflejó la emoción por esta nueva etapa de su vida: “Amor de papá”, acompañado por dos corazones entrelazados.

La publicación generó rápidamente una gran cantidad de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Fuente: Noticias Argentinas.