Informe especial: educación ajustada

Cientos de docentes se quedaron sin trabajo por un recorte de horas temporarias y miles de alumnos de escuelas secundarias, técnicas y de adultos de la provincia no pudieron comenzar las clases este año. También se suprimieron cargos de referentes tecnológicos. El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), mostró un reclamo que se replica y que genera serios inconvenientes.

Pese a las promesas de campaña y a los slogans que sostiene el gobernador Rogelio Frigerio sobre calidad educativa y la educación como uno de los pilares de su gestión, la realidad muestra que la educación entrerriana sigue a los tumbos, como desde hace años, y sostenida por las comunidades organizadas de padres, docentes y directivos.

Eso es lo que se vio en este inicio del ciclo lectivo 2026 donde, a las escuelas que siguen cayéndose a pedazos, los caminos intransitables para llegar a clases, los docentes haciendo dedo en la ruta para llegar a su trabajo, y los sueldos por debajo de la línea de pobreza, se sumó el problema de cierre de cursos en la gran mayoría de las escuelas secundarias, técnicas y de jóvenes y adultos.

Se trata de un problema de vieja data que tiene que ver con los contratos temporarios derivados de la falta de estabilidad laboral de la docencia entrerriana. Hay escuelas de Entre Ríos que funcionan desde hace 10 años con este sistema, por lo cual en cada inicio de ciclo lectivo se encuentran en la incertidumbre de no saber si esos cargos docentes tendrán continuidad.

A raíz de esto, en este marzo de 2026, hubo docentes que llegaron a la escuela y encontraron la noticia de que no tenían más trabajo porque sus horas no se habían aprobado, estudiantes que encontraron que su curso no existía más y que debieron apiñarse con otro curso en un aula de 50 alumnos, o concurrir a otra escuela.

Pese a las promesas verbales de resolver la situación, el sistema educativo entrerriano vive aún hoy momentos de angustia y desesperación.

A tal punto esto es real que en el transcurso de las semanas en que se preparaba este informe, hubo dos casos gravísimos en Paraná relacionados a esta zozobra que se vive en las instituciones: un joven estudiante que decidió quitarse la vida y una docente que intentó hacerlo tras quedarse sin su trabajo.

Una pequeña muestra de las escuelas que vivieron recortes

Escuela N° 85 “Gervasio Artigas” de Colonia Avellaneda. Sin apertura del turno tarde en 2°, 3° y 4° y con confirmación de cierre del primer año de la ESJA que tiene una única división.

Escuela N° 12 “Neuquén” de Paraná. Sin apertura de 3er año en el turno noche (Orientación Sociales) y todas las horas de proyecto en espera.

Escuela N°48 “Congreso de Oriente” de Paraná. Sin 6tos años (toda la división D) y con los estudiantes amontonados.

Escuela N° 6 “Lomas del Mirador” de Paraná le cerraron años y reubicaron docentes.

Escuela “Nuestra Señora de Guadalupe” de barrio La Floresta de Paraná

Escuela N°82 “Liga de los Pueblos Libres” de Paraná

Escuela de Educación Técnica N°21 “Libertador San Martín” de Paraná

Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 12 “25 de Junio” de Concepción del Uruguay. Allí hay dos cursos en zozobra: un segundo año y un tercer año.

Escuela secundaria N°1 “David Della Chiesa” de Ceibas sin aprobación de cursos del turno mañana y del anexo ESJA

Escuela secundaria N°19 “Raúl Humberto Záccaro” de Paraná, sin aprobación del cargo de coordinador de ESJA

Recorte tecnológico

A esto, se sumó la Resolución N°170 del 9 de marzo de 2026 en relación a los cargos de referente tecnológico en las escuelas donde el CGE decidió una reducción drástica de horas. La normativa autorizó 4095 horas para 2026.

La cifra representa un recorte cercano al 14% en relación con la asignación vigente durante 2025, cuando a través de la Resolución 0912/25 se habían autorizado alrededor de 4700 horas para cumplir la misma función. Esto implica que este año hay unas 600 horas menos que el año anterior para referentes técnicos.

La función de estos docentes es encargarse del mantenimiento informático y del acompañamiento tecnológico en las escuelas, cargos que continúan sin estabilidad laboral.

La figura del Referente Técnico Escolar no forma parte de la planta permanente de las instituciones educativas. Se trata de cargos de carácter temporario que deben concursarse periódicamente, aun cuando las mismas personas se desempeñen en el puesto desde hace años. Según docentes del área, desde hace aproximadamente dos décadas los referentes técnicos deben volver a concursar cada dos años para conservar el mismo cargo que ya ocupan, sin que hasta el momento se haya avanzado en un esquema de estabilidad laboral.

Los Referentes Técnicos Institucionales cumplen tareas vinculadas al mantenimiento de computadoras, servidores y redes, instalación y actualización de software, asistencia a docentes en el uso de plataformas digitales, acompañamiento en proyectos tecnológicos, soporte en actividades escolares y administración de los recursos informáticos de cada establecimiento. Además, intervienen en la resolución de problemas de conectividad y en la puesta en funcionamiento de los dispositivos entregados por programas nacionales y provinciales.

En los considerandos de la resolución 170 que reduce horas de esta función, el propio CGE reconoce que la figura del Referente Técnico Escolar se originó en el marco del programa Conectar Igualdad y que su rol resulta fundamental para acompañar los procesos de innovación pedagógica, la alfabetización digital y el uso de tecnologías en las instituciones educativas. También se señala que la transformación de la escuela secundaria requiere asistencia técnica permanente para sostener el funcionamiento del equipamiento informático y las redes escolares.

Entonces, es clara la contradicción del discurso del gobierno provincial que, por un lado, reconoce la función y su importancia, y, por otro lado, recorta las horas de estos docentes.

Docentes y trabajadores del sector advirtieron que la reducción de estas horas puede afectar el funcionamiento cotidiano de las escuelas, especialmente en aquellas que cuentan con un solo referente técnico o con cargas horarias mínimas. Señalan que, en muchos casos, el soporte tecnológico depende exclusivamente de esta función, por lo que el recorte podría generar demoras en reparaciones, dificultades para el uso de plataformas educativas y menor acompañamiento a los docentes.

El ajuste se produce en un contexto en el que el propio organismo sostiene en sus resoluciones que el uso de tecnologías digitales es un eje central de la enseñanza secundaria y que la presencia del Referente Técnico Escolar resulta necesaria para garantizar el acceso y el funcionamiento de los recursos informáticos.

De este modo, se advierte que las decisiones administrativas contradicen los propios lineamientos oficiales que promueven la digitalización, la innovación pedagógica y el fortalecimiento del uso de tecnologías en las escuelas secundarias.

Algunas de las escuelas que padecen el recorte son:

Escuelas de Diamante, tenían 10 horas de referente técnico y las bajaron a cinco horas

Secundaria N°9 “María de la Cruz Escalante”, de Las Cuevas

Secundaria N°16 “Independencia” de Alvear

Secundaria N°11 “Los Inmigrantes” de Aldea Protestante

Secundaria N°17 “Kehler” de Aldea Salto, reducción de 10 a 5 horas.

Secundaria N°18 “Juan L. Ortiz” de Spatzenkutter, reducción de 10 a 5 horas.

Secundaria N° 19 “Gral. Manuel Belgrano”, reducción de 10 a 5 horas.

En Victoria, tres escuelas secundarias rurales tuvieron reducción de 10 a 5 horas

Colegio N° 1 “D.F. Sarmiento” de Paraná, reducción de 5 horas menos

Secundaria La N°72 “Bicentenario”, de Pueblo Bellocq – Estación Las Garzas (Departamento Paraná) reducción a sólo 5 horas

Secundaria N°36 (Ex Comercio 1) de Paraná, reducción de 5 horas menos

Secundaria N°30 “José Hernández”, recorte de 5 horas

La respuesta oficial

En comunicación telefónica con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), la directora General de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación (CGE), Marcia Müller, aseguró que “no hay animosidad de recorte ni es una política de cierre de cursos o de ajuste, sino que las escuelas tienen tiempo hasta el 20 de marzo para presentar sus expedientes para solicitar las horas temporarias según la matrícula de cada curso”.

Aseveró que “hay una revisión del sistema educativo con una política de transformación y reestructuración, porque el objetivo es que los estudiantes estén más tiempo en la escuela y con mayor calidad educativa”. Explicó asimismo que dicha revisión tiene que ver con “una baja en las matriculas debido también a una baja de la natalidad que es una tendencia a tener en cuenta, y por lo cual es necesario tener una mirada sobre cada curso en particular”.

Al hacerle saber que esa tendencia de baja natalidad se puede apreciar en niveles iniciales, pero en el nivel secundario, la funcionaria aseguró que “por diversas razones hay escuelas que perdieron matrícula y otras están que están sobre demandadas”.

Respecto del recorte de horas de los referentes técnicos, Muller apuntó que “es una figura atada al programa Conectar Igualdad que no existe más, y mucho del trabajo que hacía el referente técnico que tenía que ver con el mantenimiento de ese equipamiento de Conectar Igualdad, ahora se hace a través del CGE. Por ello se dispuso un reajuste de horas en relación al equipamiento que tiene cada escuela y a la matrícula también, por lo cual además se definió redefinir el rol del referente técnico para hacerlo más pedagógico”.