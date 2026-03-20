Capper renovó sus autoridades y definió los ejes estratégicos para el sector porcino en 2026

La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) renovó sus autoridades este viernes, en un encuentro celebrado en las instalaciones de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Juan Pablo Cerini fue designado presidente, María Pilar Pitón vicepresidente, Sebastián Bouzada secretario y Mario Calafell Tesorero. En ese marco, asumieron el compromiso de liderar una agenda sectorial enfocada en la recuperación productiva, la mejora de la infraestructura y la defensa del estatus sanitario.

Luego del acto, en el que también se aprobó la Memoria y Balance 2025, Cerini destacó que el sector porcino se encuentra ante una ventana de oportunidad clave para su desarrollo. Tras enfrentar dos años complejos, los productores ven hoy un estímulo renovado traccionado por la demanda del mercado interno. "Existe un incentivo real generado por la brecha de precios respecto del corte vacuno, lo que promueve una inclusión cada vez mayor de la carne de cerdo en la mesa de los argentinos", señaló.

Desafíos en Entre Ríos: infraestructura

En sintonía con el trabajo realizado, uno de los puntos centrales de la gestión será el reclamo por mejoras en las condiciones de infraestructura para producir. Se advirtió que Entre Ríos atraviesa dificultades en esta materia que quitan competitividad y frenan el potencial de crecimiento de las granjas.

"La provincia tiene una desinversión importante en caminos y energía eléctrica. Pasan los años, cambian las gestiones y el problema persiste, demorando las inversiones para ampliar o radicar nuevas granjas", advirtió.

Por otro lado, se indicó que se continuará trabajando con el Gobierno provincial en la regulación del uso de efluentes como fertilizante o fuente de energía. El objetivo es una reglamentación que genere "seguridad jurídica y sea viable para el productor".

Agenda nacional

En el plano nacional, Cerini subrayó la importancia de potenciar la unidad a través de la Federación Porcina Argentina para mantener la fuerza en los reclamos ante el sector público. Apuntó a la necesidad de ganar mercados de exportación, analizar los volúmenes de importación de Brasil y gestionar el impacto de los saltos técnicos irrecuperables.

"Es clave trabajar con una visión de largo plazo y una estrategia razonable de desarrollo. Debemos seguir de cerca los volúmenes de importación para competir en igualdad de condiciones con Brasil y resolver el obstáculo que representa el IVA para las inversiones", afirmó.

Además, apuntó que otro eje que la agenda nacional debería incorporar es el alcance real del nuevo Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) y la histórica categoría de empresas Pyme que establece la ley, ya que resulta discriminatoria de las empresas dedicadas a la agrobioindustria. "Hoy en día esto cobra relevancia porque pueden dejarlas afuera de los beneficios fiscales de la normativa", planteó.

Para completar el esquema de trabajo 2026, el presidente de Capper remarcó la necesidad de gestionar la apertura de líneas de crédito que se ajusten a los ciclos productivos reales, permitiendo la tecnificación necesaria para ganar eficiencia.

Al mismo tiempo, señaló que la agenda nacional debe incluir un compromiso férreo con la sanidad animal. "Cuidar el estatus sanitario es cuidar nuestra producción. Es un activo que no podemos poner en riesgo si queremos proyectarnos a mercados externos", concluyó Cerini.

Nuevas autoridades

-Presidente: Juan Pablo Cerini (El Hinojo SA)

-Vicepresidente: Ma. Pilar Pitón (Los Tres Palos SA)

-Secretario: Sebastián Bouzada (San Fernando SA)

-Tesorero: Mario Calafell (Gotterland SA)

-Vocal Titular: Tomás Benedetti (Tierra Greda SA)

-Vocal Titular: Carlos Trossero (Piemonte SRL)

-Vocal Titular: Alejandro Bengolea (Estancias del Litoral Cambá SA)

-Vocal Titular: Ian O’dwyer (Los O’dwyer SA)

-Vocal Suplente: María Mayr (María Mayr)

-Vocal Suplente: Joan Fernández (COOPAR)-Revisor Titular: Mateo Veronesi (Agropecuaria Sur SA)

-Revisor Suplente: Magdalena Sardá (Carlos Sardá)