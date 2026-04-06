AGMER convocó a Congreso para evaluar su estrategia de reclamo por el salario docente

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a un Congreso Extraordinario para este jueves 9 de abril, en el que se analizará la situación del conflicto salarial con el gobierno provincial y se definirán las acciones a seguir. El encuentro reunirá a congresales de todos los departamentos de la provincia.

Según informó el sindicato, el Congreso se realizará desde las 9 en la sede de la seccional del gremio en Colón. Allí se debatirá la situación actual del conflicto salarial docente y el plan de lucha que el gremio viene desarrollando ante la falta de una resolución en las negociaciones.

La convocatoria se da en medio de un escenario de tensión entre el sector docente y el gobierno de Entre Ríos, luego de varias semanas de protestas y reclamos vinculados a la política salarial.

En las últimas semanas, AGMER llevó adelante un paro docente y distintas movilizaciones, entre ellas una marcha de antorchas en Paraná, en la que docentes reclamaron mejoras salariales, la reapertura de la paritaria y expresaron su rechazo a iniciativas vinculadas al sistema previsional.

Durante esas protestas, referentes del gremio advirtieron que hablar de calidad educativa también implica garantizar salarios adecuados para las y los docentes, y cuestionaron la falta de avances en la negociación con el Ejecutivo provincial.

En ese marco, el Congreso Extraordinario de este jueves buscará evaluar el escenario actual del conflicto y resolver cómo continuará el plan de lucha del principal sindicato docente de la provincia.

Fuente: Ahora.com