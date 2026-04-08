Colello: “Una discusión global sobre impuestos y tasas es una salida inteligente a la necesidad de recursos”

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, brindó sus impresiones tras el encuentro del gobernador, Rogelio Frigerio, con los intendentes de la oposición peronista y planteó las expectativas sobre una mejora de la situación económica.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Colello sostuvo que “fue una reunión más, de las muchas que venimos teniendo con los intendentes, las comunas, con las juntas de gobierno. Creo que nos une una preocupación común que es la caída de los recursos producto de la caída de la recaudación y conversamos sobre un montón de disparadores para poder administrar los pocos recursos con los que contamos y poder hacer un uso eficiente e inteligente de los recursos públicos para mejorar los servicios que les llegan a la gente”.

Sobre las expectativas de una liberación de fondos de parte del gobierno nacional, afirmó: “Nosotros venimos trabajando en esa línea desde hace un montón. No solamente en lo que tiene que ver con los aportes de Anses a la Caja de Jubilaciones, donde por primera vez en la historia hicimos un juicio ante la Corte por esa deuda, sino también en lo que tiene que ver con los recursos que nos tienen que enviar por la explotación de la represa de Salto Grande. Pero independientemente de lo que nos tenga que mandar Nación o no –que esa pelea la vamos a dar y con toda la firmeza posible- también es cierto que tenemos que explorar qué podemos hacer nosotros desde adentro en nuestra propia administración. Y la Caja de Jubilaciones es un ejemplo clarísimo, porque independientemente de lo que manda la Nación, la Caja de Jubilaciones genera un déficit de 400.000 millones de pesos que equivale, ni más ni menos, a lo que consumimos los entrerrianos en luz durante todo el año. Es decir que, si la Caja de Jubilaciones, que es la Caja de los empleados públicos, no tuviese el déficit que tiene, nosotros le podríamos dar luz gratis a todos los entrerrianos durante un año”.

“No es solamente lo que nos tiene que mandar la Nación sino también, quienes tenemos la responsabilidad de administrar fondos públicos, que se componen por los impuestos de todos los entrerrianos, principalmente del sector privado que son quienes generan verdaderamente riqueza, tenemos que pensar qué cosas podemos cambiar para que esos impuestos que llegan al Estado no se vayan en el déficit de una Caja de Jubilaciones de empleados públicos, sino que vaya verdaderamente en servicios que potencien el potencial que tiene la provincia para generar empleo y riqueza genuinos”, resumió.

Consultado por las críticas de los intendentes respecto de aportes direccionados sólo a municipios del oficialismo gobernante, el funcionario planteó que “si se miran los aportes que manda la provincia a los municipios, nosotros hemos continuado todas las obras provinciales que estaban suspendidas de la gestión anterior, en la gran mayoría de ellas, en municipios que no son de nuestro signo partidario. Eso tiene que ver con una concepción política que nosotros tenemos, una vez que se terminan las elecciones, ya no hay signo partidario. A nosotros nos sirve que a los municipios les vaya bien, porque al final del día son la primera barrera de contención con el vecino y de manera indirecta también”.

“De todas las crisis hay oportunidades. Hoy estamos atravesando una crisis en materia de recaudación económica de las más importantes de los últimos tiempos. De hecho, la recaudación está por debajo de la pandemia o del 2001. Y eso nos lleva a una discusión importante en materia de competencias y de recursos. Y en ese sentido, creo que acá están los que creen que la salida de estos problemas es aumentando los impuestos y seguir trasladándole el peso de la administración pública al sector privado, y quienes pensamos que esto necesita y amerita una discusión que vaya por el camino de la disminución de impuestos. Y esos impuestos no tienen que ser solamente una discusión municipal o provincial, tiene que ser sobre todo nacional, porque si se analiza la carga impositiva en Argentina, es totalmente pesada, pero también distorsiva. Por ejemplo, el impuesto al combustible o las retenciones, son impuestos distorsivos que solamente quedan en las arcas de Nación con asignaciones presupuestarias que no se terminan de ejecutar. Ahora, también a nivel provincial, si tenemos una discusión global de los impuestos en donde se discuta retenciones, combustible, una disminución paulatina en ingresos brutos y en donde, por ejemplo, los municipios también puedan empezar a discutir tasas que no tienen una contraprestación directa con el vecino, esa es la salida verdadera de una discusión inteligente respecto a lo que son los recursos. Y después están las competencias. Es decir, dividir qué tiene que hacer cada estamento de gobierno y en paralelo también cómo se van a financiar esas competencias que tienen cada una de las jurisdicciones, nacional, provincial y municipal”, evaluó.

Por otra parte, Colello dijo “desconocer si hubo una solicitud formal” de audiencia de los diputados nacionales del peronismo al gobernador. “No me consta que haya llegado un pedido formal de los diputados del peronismo al gobernador. Sé que en algún momento estuvo en alguna conversación mediática, pero no tengo la certeza de que ellos hayan solicitado la reunión. Si la solicitan estoy seguro de que el gobernador va a acceder porque, de hecho, el presidente de la Liga del Justicialismo, que es el intendente de Villaguay, la pidió en un día y al otro día tenía fecha, con lo cual me resulta muy raro que le hayan pedido una reunión al gobernador y no se les haya otorgado, porque no solamente se reunió con los senadores y con los diputados provinciales para tratar, entre otras cosas por ejemplo, la reforma previsional que estamos llevando adelante; también estuvo reunido con el ex gobernador Gustavo Bordet y otros ex gobernadores”.

En tal sentido, aseveró que “el espíritu de diálogo está, porque nosotros creemos profundamente que a Entre Ríos la tenemos que sacar adelante entre todos, y aún en la disidencia creemos que todos tenemos algo para aportar. Siempre yendo en un norte donde nosotros ganamos las elecciones y revalidamos en las intermedias y que vaya al norte que la gente votó, y eso quiere decir que, si las propuestas que quieren conversar van en línea con hacer más eficiente el Estado, modernizar el Estado, achicar el gasto para que podamos tener recursos libres para asignarlo a cuestiones que verdaderamente les mejoren la vida a los entrerrianos, bajar los impuestos, bienvenido sea. Nosotros no nos creemos los sabelotodo, creemos que entre todos tenemos que construir consensos y bases para poder desarrollar la provincia, y eso no es una tarea de una sola persona o de un grupo de personas chico, es una tarea que tenemos entre todos, incluyendo también y, sobre todo, el sector privado”.

Respecto de las expectativas de un cambio de la situación económica general, Colello afirmó que “la situación de la economía en general no es producto de dos años de una política macroeconómica de este gobierno, sino que tiene mucho más que ver con décadas de malas administraciones y de populismo que llevaban a un país que gastaba más de lo que entraba y a malas administraciones que llevaron a tener al país al borde de la hiperinflación hace apenas dos años. Dicho esto, la expectativa que nosotros tenemos es que, en este año, a mediados de año, la situación empiece a cambiar, por lo menos en materia de consumo”.

“Obviamente es algo que necesitamos todos y que esperemos que este ordenamiento general, que tiene que ver más con la macro, empiece a llegar también al bolsillo de la familia, que es lo que Argentina y los argentinos necesitamos. Así que en esa expectativa estamos y en ese proceso, todos los días, viendo de qué manera podemos mejorar lo que tiene que ver con nuestro metro cuadrado, que es la administración provincial”, resumió.

Respecto de la necesidad de endeudamiento, explicó que “cuando uno gasta más de lo que entra, tiene dos fuentes de financiamiento: o pedir plata afuera para poder pagar el déficit o emitir billete desde la maquinita de hacer plata, y agotamos las dos los argentinos, ya nos quedamos sin opción, entonces hay que administrar con lo que hay, y eso es lo que tuvo que hacer Milei apenas asumió y es lo que está haciendo, es decir, conduciendo una crisis económica de enormes dimensiones, con una recaudación casi igual al 2001 o a la pandemia. En ese contexto lo que está haciendo el Presidente es intentar controlar la inflación que es el flagelo más importante que tiene la economía de Argentina –no de ahora, desde hace 70 años- y que es de Argentina y de muy pocos países en el mundo. O sea, Argentina tiene discusiones económicas que ya se han saldado en el mundo. ¿Eso quiere decir que es fácil de resolver? No, es muy difícil. Ahora, si no entendemos que la inflación viene principalmente por la emisión monetaria, por endeudamiento y por el déficit, que es ni más ni menos que gastar más de lo que entra, como cualquier familia, va a ser muy difícil que podamos resolverlo”.

“Ese camino es dificilísimo de transitar, es durísimo y hay que hacerlo con mucha sensibilidad humana, porque detrás de todas las discusiones que estamos teniendo y que permanentemente debatimos en el Congreso, entre los intendentes y el Presidente, está la gente, y están las familias que viven todos los días producto de su salario”, admitió.

En ese marco, dijo que “permanentemente” se habla sobre la acuciante realidad social que vive la mayoría de los argentinos. “De hecho, nosotros en esta crisis de enormes dimensiones en materia de recaudación, no subimos los impuestos por arriba de la inflación; dejamos de ser la provincia más cara en materia de luz para estar a mitad de tabla; hemos bajado objetivamente la deuda de afuera que heredamos de 500 millones de dólares; hemos mejorado nuestra imagen en el mundo respecto a nuestra capacidad crediticia; lanzamos el RINI, que no es ni más ni menos que exenciones impositivas para nuevas inversiones, porque creemos que la salida de la provincia y también de la Argentina es por medio de la explotación del sector privado y la generación de empleo genuino. Entonces, nosotros nos definimos por lo que hacemos y a eso lo tratamos de trasladar a la Nación. Ahora, el camino de Argentina y de la provincia, tiene que ser por la baja de impuestos, por mejorar las administraciones públicas, por terminar el déficit y por desplegar todo el potencial que tiene en el sector privado de la Argentina y principalmente la provincia de Entre Ríos”, señaló.

Por último, y en otro orden de temas, el funcionario afirmó que se está trabajando en la reglamentación de la Ley de Mecenazgo Deportivo y explicitó que “queremos hacer una modificación en la ley para que el cómputo sobre el que se base la exención impositiva sea más grande, con lo cual desde la Secretaría de Deportes se pretende enviar una pequeña reforma para mejorar esa situación y después sí, con esa modificación hecha, poder reglamentarla”.

Sobre ello, opinó que “es una ley que siento que va a cambiar el paradigma deportivo, porque es una ley que permite al sector privado hacer inversiones en desarrollo de infraestructura o desarrollo deportivo o de algún deportista de manera particular en donde el privado financia con dinero y el Estado le hace exenciones impositivas por un determinado tiempo en razón de su inversión en pos del desarrollo del deporte”.