La Orquesta Escuela de Tango de la Uader se presentará en el Teatro 3 de Febrero

La Municipalidad de Paraná llevará a cabo este domingo 24 de mayo una nueva edición de la tradicional Gala Artística Patria, un evento organizado para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. La cita tendrá lugar a las 20 en el Coliseo Mayor, donde se presentará como una de las propuestas centrales la Orquesta Escuela de Tango de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). El espectáculo busca celebrar las fechas patrias a través de un despliegue artístico que integra la música ciudadana, la danza y el teatro, poniendo de relieve el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y los espacios culturales de la capital entrerriana.

La participación de la Orquesta Escuela de Tango representa una instancia particular ya que esta formación es el resultado de los talleres culturales que la universidad impulsa desde el año 2022. Bajo la coordinación de un cuerpo docente integrado por los profesores Pablo Arcoba, Guillermo Trobbiani, César González, Sedil Toledo y Yamill Isaac, el taller logró construirse como un espacio de formación técnica y artística centrado en la estructura de la orquesta típica.

El propósito de esta cátedra abierta es la difusión y el aprendizaje del tango, permitiendo que estudiantes y músicos de diversas trayectorias se introduzcan en el lenguaje estilístico del género.

La programación de la velada incluirá la participación de la Compañía de Danza Quimera, Sofi Drei, Fabio Bonelli, Julián Vázquez y Ezequiel Caridad.

La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.