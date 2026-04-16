Reto viral “viernes 17 tiroteo”: activan protocolo y habrá presencia policial en las escuelas que denunciaron

En al menos 15 escuelas de Paraná y en varias del interior de la provincia se han detectado mensajes escritos en paredes y baños con amenazas de tiroteos para este viernes 17 de abril. Las autoridades confirmaron que se trata de un reto viral de las redes sociales que muchos adolescentes concretaron en diferentes provincias del país. Hubo medidas en los establecimientos educativos y habrá presencia policial este viernes en las escuelas que hicieron las denuncias en la capital provincial.

Sarmiento, Plaza Mayor, Jauretche, Ex Comercio Nº2, Colegio del Huerto, Santa Teresita y Don Bosco, son algunas de las instituciones donde se encontraron esos mensajes en Paraná, que también se replicaron en Concordia, Nogoyá, La Paz, Villaguay, entre otras localidades entrerrianas.

Desde la Policía se informó a ANÁLISIS que las autoridades de diferentes escuelas decidieron radicar las denuncias correspondientes, por lo que ya interviene la Justicia, y que por lo tanto el Consejo General de Educación activó el protocolo correspondiente.

Este viernes, en los establecimientos donde hubo denuncias formales, habrá presencia policial “para llevar tranquilidad, sin injerencia directa en relación a los alumnos”, se precisó desde la fuerza de seguridad.

El Equipo Directivo del Colegio Sarmiento de Paraná emitió un comunicado a las familias de los alumnos, con un fuerte mensaje para que cada tutor se haga responsable de la conducta de sus hijos e instó a que les revisen las mochilas antes de enviarlos a las escuelas:

“Queridas familias, hoy estamos preocupados y queremos compartirlo con ustedes. En el día de hoy Jueves 16/4, en el turno mañana, tomamos conocimiento de un escrito a modo de amenaza en el baño de los varones donde dice "17/4/26 tiroteo (primer aviso)". Apelamos a la integridad de todos y a la responsabilidad, que como familias y tutores de menores les corresponde. Estamos en conocimiento de que es una problemática global y que por tal motivo, están mas allá de nuestro alcance las soluciones. Seguidamente damos algunos lineamientos a seguir de ahora en más, para el resguardo y seguridad de todos: Los tutores de los estudiantes, serán los responsables de lo que estos ingresen al establecimiento escolar; por lo cual, solicitamos revisar y organizar las pertenencias de sus hijos, para asistir a la escuela; Los estudiantes podrán asistir acompañados por al menos, un tutor responsable. Dialogar y reflexionar sobre sobre las implicancias legales, respecto a amenazas, uso y portación de armas y uso irresponsable de las tecnologías, entre otros. Dimensionar la repercusión y la sensación de caos social que esto genera. Todos somos responsables activos de esta situación. También informamos que se actuó en el marco de los protocolos y guías de acción del AEC y organismos oficiales, asimismo se dio aviso a autoridades superiores solicitando su presencia y acompañamiento, para dar las orientaciones y el ejercicio de responsabilidades de toda la comunidad educativa. Atte E. Directivo. Colegio Sarmiento”.