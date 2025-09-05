"Influencer de Dios": construirán en Argentina la primera capilla del mundo dedicada a Carlo Acutis

En vísperas de la canonización de Carlo Acutis, prevista para el 7 de septiembre, Mendoza se prepara para un acontecimiento histórico: la construcción de la primera capilla del mundo dedicada al joven "influencer de Dios".

El templo se levantará en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, en un predio de 4.300 metros cuadrados donado al arzobispado de Mendoza, con el propósito de brindar un espacio espiritual a la juventud y sus familias.

La capilla contará con capacidad para 450 personas, un salón de usos múltiples, vivienda parroquial, santuario exterior, viacrucis al aire libre y áreas de encuentro comunitario.

El diseño busca unir lo clásico y lo moderno, con un lenguaje arquitectónico sobrio y revestido en piedra, que evoque la espiritualidad de san Francisco de Asís y el despojo que caracterizó la vida del futuro santo.

El proyecto incluye también espacios exteriores dedicados a la Virgen María, santa Clara de Asís, el papa Francisco y a Enrique Shaw, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

Allí se levantará la primera estatua en el mundo dedicada a Shaw, empresario argentino declarado venerable por el papa Francisco en 2015, que promovió un liderazgo empresarial basado en la ética, la justicia social y la dignidad del trabajador.

La madre de Carlo, Antonia Salzano, celebró la iniciativa al afirmar que "será un faro de luz para los jóvenes" y estimar que "esta capilla generará muchos santos".

Historia

Carlo Acutis, fallecido a los 15 años en 2006, dejó un legado que sigue transformando vidas: apasionado por la Eucaristía y cercano al mundo digital, creó una exposición sobre milagros eucarísticos que recorrió el mundo.

En 2020 fue beatificado y este fin de semana será canonización.

La obra en Mendoza se proyecta inaugurar en 2028. Sus impulsores invitaron a la comunidad a colaborar para hacer realidad esta semilla de esperanza y dejar un legado que acerque a muchos al encuentro con Dios.

Más información y cómo colaborar con el proyecto, en capillacarloacutis.com y redes sociales.