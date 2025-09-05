Franco Colapinto, tras quedar último en Monza: “Hay que mejorar la performance; estamos lejos”

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, no tuvo el inicio deseado en el Gran Premio de Monza en la Fórmula 1 y advirtió: “Hay que mejorar la performance; estamos lejos”. Lo dijo tras terminar último en la segunda práctica libre que tuvo lugar este viernes. "Viene mal, se sobrecalientan mucho las gomas. Viene mal pero trataremos de mejorar", reflexionó en Italia.

“Estamos un poco lejos, creo que hay que entender el porqué en la noche. Porque tenemos tan poco grip atrás y sobre calentamos las gomas. Un poco de trabajo para esta tarde y estar listos para mañana (sábado)”, agregó.

En cuanto a lo que fue el rendimiento del equipo en estas dos pruebas libres, Colapinto declaró: “Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto. Un poco lo de los viernes, que nos pasa a veces. Creo que en general hay que buscar el camino. Creo que había para mejorar en 2 curvas, luego fue similar a Pierre. Tranquilo para mañana, pero hay que mejorar la performance. Estamos lejos”.

En diálogo con la prensa, Colapinto reconoció: “Creo que nos está costando mucho en las rectas, sabíamos que iba a ser una pista difícil por las rectas. Después, lo que no nos esperábamos era tener tanta inestabilidad. Hay que trabajar con el equipo para mejorarlo. Hay mucho para hacer. El balance no es bueno. Mismos problemas. Los pude ir solucionando, pero falta mucho”.

Este sábado continuará el fin de semana de Fórmula 1 en Monza donde Colapinto participará de la tercera práctica libre a las 7.30 de la Argentina y la clasificación a las 11 mientras que el domingo será la carrera principal a las 10.

Una floja performance para Colapinto

Franco Colapinto no pudo redondear una buena actuación y terminó último en la práctica libre 2 del Gran Premio de Italia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto no participó de la primera sesión de entrenamientos, donde fue reemplazado por el estonio Paul Aron por la normativa de cederle el auto en al menos dos prácticas libres a un rookie a lo largo del año. Ya en la FP2, el argentino registró un mejor tiempo de 1:21,564 y terminó a un segundo y 686 milésimas del ganador, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

El segundo puesto fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien ilusiona a los miles de tifosis que siempre dicen presente en el Templo de la velocidad de Monza con repetir el triunfo conseguido en 2024.

Por otra parte, el español Carlos Sainz Jr. (Williams) fue la gran sorpresa ya que finalizó tercero, seguido por el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull).

A su vez, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó 18° en las dos sesiones de entrenamiento que se disputaron este viernes.

Colapinto viene de terminar undécimo en el Gran Premio de Países Bajos y quiere mejorar lo hecho hace un semana en Zandvoort para sumar sus primeros puntos del año, en un 2025 que está siendo muy complicado para el pilarense.

La actividad en el GP de Italia continuará este sábado, con la práctica libre 3 y la clasificación, que serán a las 7.30 y a las 11 de la mañana (hora de Argentina), respectivamente, consigna NA.

Dominio de Ferrari en la práctica libre 1

Los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, dominaron en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia.

Hamilton se quedó con la primera posición gracias a su vuelta en la que registró un tiempo de 1:20,117, mientras que Leclerc terminó como su escolta, al finalizar a solo 169 milésimas.

Esta sesión no había contado con la participación del argentino Franco Colapinto, quien le cedió su Alpine al estonio Paul Aron por las pruebas obligatorias para rookies. Su reemplazante de turno no pudo redondear una muy buena actuación y terminó último, a dos segundos de Hamilton.