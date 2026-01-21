Saving Grace, el disco folk y coral de Robert Plant que anticipa su regreso a la Argentina

Robert Plant vuelve a demostrar que, aun con una carrera marcada por la visibilidad y el peso de su nombre, su impulso creativo encuentra sentido en la colaboración. Saving Grace, su nuevo proyecto discográfico acreditado como Robert Plant with Suzi Dian, es quizá el más relajado, cooperativo y orgánico de su etapa post–Led Zeppelin. Más que un álbum solista, el disco suena como el registro de un colectivo que se descubre a sí mismo mientras toca.

La historia del grupo comienza de manera casi casual, cuando Plant conoce al banjista Matt Worley en su pub local. A partir de ese encuentro se arma Saving Grace, una formación integrada por músicos de la escena folk regional británica: la cantante y acordeonista Suzi Dian, su esposo y baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey y el cellista Barney Morse-Brown. El resultado es un sonido profundamente coral, donde las jerarquías se diluyen y la identidad se construye desde el diálogo.

Musicalmente, Saving Grace se inscribe en la línea de los proyectos más abiertos de Plant, con raíces claras en tradiciones estadounidenses —blues, folk, country, gospel— atravesadas por una atmósfera campestre y un leve misticismo de las Midlands inglesas. Al igual que en su célebre asociación con Alison Krauss, Suzi Dian no cumple un rol secundario: comparte la mayoría de las líneas vocales con Plant e incluso asume el liderazgo en varios pasajes. Worley también aporta su voz, y se destaca como cantante principal en la intensa y contenida Soul of a Man.

Algunos de los momentos más logrados del disco surgen del entrelazado de voces. La versión casi a cappella de I Never Will Marry y Higher Rock muestran a Saving Grace como una unidad cohesionada, capaz de sostener climas delicados con una interacción dinámica y precisa. El tono general es calmo y bucólico, con picos de energía que aparecen solo cuando el repertorio lo requiere.

El álbum combina canciones tradicionales con relecturas poco previsibles. Entre ellas se destacan It’s a Beautiful Day Today, de Moby Grape, y Ticket Taker, de Low Anthem. La mayor intensidad llega con Everybody’s Song, una versión del grupo Low que gira entre el folk eléctrico de Fairport Convention y el pulso hipnótico del desert blues de Tinariwen. Aun así, Saving Grace apuesta mayormente por la sutileza, con arreglos despojados que amplían la paleta del ya característico folk global de Plant.

El lanzamiento del disco coincide con el anuncio de una gira sudamericana que traerá a Robert Plant y Suzi Dian a la Argentina en mayo. El dúo se presentará el 10 y 11 de mayo en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, el 14 de mayo en Plaza de la Música de Córdoba y el 16 de mayo en el Metropolitano de Rosario. En esos conciertos, Saving Grace promete trasladar al escenario la misma intimidad colectiva que define al disco: menos nostalgia, más presente compartido.

