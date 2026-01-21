¿Wanda Nara y L-Gante juntos?

Wanda Nara definió públicamente su vínculo con Martín Migueles como una simple “amistad”, aunque una nueva filtración podría complicar esa versión.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de Lape Club Social, aparecieron chats que mostrarían al exnovio de Wanda intentando obtener información privada sobre ella a cambio de dinero.

De acuerdo con el periodista, el material incluiría al menos quince capturas de conversaciones entre Migueles y una fanática habituada a seguir a celebridades y con presunto acceso a datos sensibles, además, el objetivo del contacto habría sido confirmar si Wanda mantenía o no diálogo con L-Gante.

Migueles habría iniciado esta investigación tras escuchar versiones que apuntaban a un posible reencuentro entre Wanda y el cantante durante el fin de semana.

Ese rumor habría surgido del entorno de L-Gante, donde sostendrían que el vínculo entre ambos no estaría completamente finalizado.

En uno de los intercambios, Migueles habría escrito: “Necesito saber si habla con él, antes del domingo o el domingo”. En otro, habría agregado: “Porque debe estar con él o algo así. Necesito ayuda, nada más”, dejando en evidencia preocupación y urgencia.

El dato más fuerte que se reveló tiene que ver con una oferta económica directa, ya que Migueles habría llegado a escribirle a la mujer: “Si me conseguís información, te pago”, dejando en claro su interés en obtener datos concretos sobre la mediática.

De acuerdo con esta versión, la maniobra habría incluido pedidos para investigar movimientos, mensajes y posibles encuentros.

En medio de estas versiones, L-Gante se refirió al tema en A la Tarde y confirmó que estaba al tanto de estas conversaciones desde hacía días, ya que personas de su entorno también habrían recibido mensajes similares.

Sin embargo, el cantante puso en duda que el responsable fuera realmente Migueles y sugirió que podría tratarse de alguien haciéndose pasar por él para generar conflicto.

Además, L-Gante descartó cualquier relación actual con Wanda y, aseguró que no mantiene diálogo con ella, ya que la última conversación habría sido únicamente para saludarse por Año Nuevo.

Fuente: Noticias Argentinas.