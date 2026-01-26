Moria Casán: “Sofía Gala y Fito Páez se aman profundamente”

Sofía Gala Castiglione y Fito Páez sorprendieron durante el fin de semana con posteos cargados de amor, en los que dejaron abierta la puerta a una posible relación romántica entre ellos.

Moria Casán habló del tema en su programa y, aunque intentó no meterse en la intimidad de su hija, dejó algunas frases que dieron a entender que el vínculo entre Sofía y Fito es muy fuerte y real.

"Yo no hablo con Sofía, le tengo respeto. Lo que puedo contar es que fue el cumpleaños de Sofía Gala y yo estaba en casa cuando llegó un regalo muy especial. Fito le regaló flores y un aparato musical. Lo que puedo decir es que se aman profundamente", expresó la One.

"Se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde años. Mi hija es muy privada, me cuesta mucho charlar de sus cosas emocionales. No sé si llamarlo crush, amor, se respetan, se quieren", agregó.

"Está hace mucho tiempo en su vida. Se fueron a Brasil juntos por 10 días, me gustó mucho lo que le dijo ella. Me encantaría como hombre de mi hija, me parece un elevado. Me gusta cómo trata a las mujeres. Ellos siempre van a estar unidos por la música y el arte", concluyó Moria Casán.

Fuente: Noticias Argentinas.