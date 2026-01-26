Natalie Portman criticó a los Oscars y defendió a la película “Belén"

Natalie Portman volvió a cuestionar cómo funcionan las premiaciones más importantes de la industria del cine y puso el foco en la falta de reconocimiento hacia películas dirigidas por mujeres.

En una entrevista con Variety, la actriz mencionó a “Belén”, el largometraje argentino de Dolores Fonzi, como uno de los ejemplos más recientes.

Portman se encontraba presentando “The Gallerist” cuando reflexionó sobre la selección de nominadas en la temporada actual.

Según señaló, varios de los trabajos que más le impactaron en el último año no lograron llegar a las categorías centrales, especialmente en rubros como Mejor Dirección, donde casi no aparecen nombres femeninos.

“Las mejores películas que vi este año fueron realizadas por mujeres”, aseguró, antes de mencionar algunos títulos que quedaron por fuera de los grandes premios: Sorry, Baby, El testamento de Ann Lee y “Belén”.

La actriz, ganadora del Oscar, remarcó que la ausencia de directoras no responde a una falta de propuestas, sino a estructuras antiguas: “Todavía queda mucho por hacer”, dijo, llamando a ampliar los criterios de selección y visibilizar otras miradas dentro del cine.

Fuente: Noticias Argentinas.