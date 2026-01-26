Qué pasó con el auto que Rusherking le regaló a la China Suárez

Wanda Nara y el cantante recordaron los lujos que regalaron a sus pasadas relaciones y qué pasó con ellos después de separarse.

En medio de las acusaciones de que MasterChef Celebrity gira en torno a Eugenia “China” Suárez, la conductora Wanda Nara "acorraló" a Rusherking con una pregunta incómoda sobre su vínculo con la actriz: qué pasó con el auto que el cantante le había regalado.

El santiagueño le obsequió a su entonces novia un Volkswagen New Beetle negro para su cumpleaños número 31, pero, a las pocas semanas terminaron su relación.

Mientras todos los participantes se encontraban dándole los últimos detalles a sus platos, la conductora visitó la estación de Rusher y fue directa con su pregunta

"¿Regalaste alguna vez un auto?", disparó Nara y, ante la respuesta afirmativa del cantante, la conductora fue al hueso: "¿El auto se devuelve o se lo queda la otra persona? Me sirve para mí también".

Ante la insistencia de Wanda, Rusher no le huyó al tema y contó la verdad sobre el fin de su relación con la China Suárez: "Yo creí que se lo quedaba, pero me lo quiso devolver". Además, reveló que ya no posee el vehículo: "No lo tengo, lo vendimos".

Tras su confesión, el cantante no se quedó atrás y terminó consultándole por el regalo más costoso que ella había realizado. "Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé", confesó Wanda entre risas.

Nara se sinceró sobre su estrategia para terminar quedándose con la propiedad: “La regalé, pero a mi nombre”.

Por su parte, él lamentó haber tenido que pasar por trámites y complicaciones a la hora de tener que vender el auto que le había regalado a su ex, ya que estaba a su nombre: "Fue el primer y último auto. Basta".

Fuente: Noticias Argentinas.