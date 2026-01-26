Se conoció un documento del divorcio de Wanda e Icardi

El WandaGate sumó una nueva arista judicial luego de que en DDM se expusiera documentación del proceso de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, hasta ahora resguardada en la Justicia italiana.

La presentación incluye un acuerdo económico que contradice el supuesto “robo” de 7 millones de euros por parte de la empresaria, según supo la Agencia Noticias Argentinas al conocer el informe de DDM.

Según explicó Guido Záffora, el material corresponde a un acuerdo privado firmado por las dos partes cuando el matrimonio ya estaba separado y mucho antes de la polémica relación entre Icardi y Eugenia “La China” Suárez.

Ese convenio estaría registrado en tribunales italianos como parte del proceso de separación, lo que modificaría el sentido del ya instalado “le dejé todo a Wanda”.

Desde el entorno de la conductora manifestaron que no hubo sustracción de dinero, sino un reparto consensuado.

Incluso, se mencionó que el abogado de Wanda en Italia confirmó que el divorcio está avanzado y que la sentencia podría llegar en breve, ya que, el tribunal busca acelerar la resolución.

El conflicto escaló porque Icardi no solo habló del tema en redes, sino que también le atribuyó la comisión de un delito, al sostener que ella habría movido fondos sin autorización.

Desde el lado de Nara insisten en que cualquier transferencia debe analizarse dentro del expediente, tanto si el acuerdo estaba vigente como si la Justicia ya habilitaba la disposición del dinero al momento del movimiento bancario.

Los siete millones de euros aparecen repetidos en diversos escritos, pero esta es la primera vez que el entorno de Wanda muestra documentación respaldatoria.

Lo que más habría molestado a la empresaria no son los reclamos económicos, sino haber sido tildada públicamente de “ladrona” y “mitómana”, motivo por el que no descarta acciones legales.

También se mostró parte del pedido de separación judicial, un escrito de 25 páginas donde se detalla el patrimonio de ambos, los ingresos de Wanda, su actividad laboral, su vínculo con Maxi López y el crecimiento económico del matrimonio.

Allí figura la demanda formal presentada por Icardi ante la Justicia italiana, donde solicita que la ruptura le sea atribuida con culpa exclusiva a Wanda, con el objetivo de que ella no perciba manutención ni pensión, argumentando que es económicamente independiente y millonaria.

Entre los motivos que el jugador enumera estarían implicados, el abandono del hogar conyugal en Estambul, incumplimiento de deberes matrimoniales, la relación pública con L-Gante, la exposición mediática de la intimidad familiar y el daño a su imagen pública.

Finalmente, se habría señalado movimientos patrimoniales vinculados a propiedades en Milán y transferencias de esos siete millones de euros desde cuentas compartidas a cuentas personales de Wanda, incluso relacionadas con derechos de imagen.

Fuente: Noticias Argentinas.