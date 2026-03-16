Durante el show de la banda chilena Candelabro, en el marco del Lollapalooza Chile 2026, se proyectó la imagen del presidente argentino Javier Milei y el presidente estadounidense Donald Trump con la esvástica que identifica al régimen nazi, y las reacciones no se hicieron esperar.

Organizaciones como la DAIA rechazaron la “banalización de la simbología nazi” durante la edición chilena del famoso festival. “Una vez más el nefasto símbolo que representa la aniquilación del pueblo judío durante la Shoá, fue banalizado para expresar posiciones que cuestiones a presidentes de actuales democracias”, dice el comunicado publicado en sus redes sociales. Y agrega: “la DAIA insiste en evitar el vaciamiento de sentido de la simbología nazi, para su uso en discusiones políticas, y más aún en espacios públicos con gran presencia de participantes”.

Pero este episodio ha llevado a los referentes de la comunidad a determinar cuál es la responsabilidad de la empresa Lotus, la organizadora del festival en todo esto.

Es imposible que la organización desconociera lo que iba a suceder ya que la firma , liderada por Sebastián de la Barra, en conjunto con Perry Farrell y C3 Presents es responsable de la producción local, la curaduría del cartel y la ejecución del evento en el Parque O'Higgins desde su primera edición en 2011.

No son ningunos improvisados en esto. Es difícil pensar que pudo haber sido un descuido, mas teniendo en cuenta que no se trataba de ninguna banda “grande” que fuese capaz de imponer sus condiciones o encargarse de la producción. Pero ningún responsable de Lotus o sus socios a salido a dar explicaciones. En sus redes sociales no hay ninguna publicación haciendo mención a lo sucedido.

Otras polémicas de Sebastián Barra y Lotus

A lo largo de su trayectoria, Sebastián de la Barra y su productora enfrentaron diversas polémicas, principalmente relacionadas con la organización de eventos masivos. Los puntos de mayor conflicto incluyen:

-Conflicto con la Municipalidad de Santiago (2021): Tras años en el Parque O'Higgins, la productora tuvo que mudar Lollapalooza debido a cuestionamientos sobre el Daño Ambiental y el uso del espacio público, lo que generó una tensa disputa mediática con la alcaldesa Irací Hassler.

-Demandas por incumplimiento contractual (2026): A inicios de este año, Lotus enfrentó una demanda millonaria (cercana a los $1.400 millones) interpuesta por proveedores, la cual calificaron como "desproporcionada".

-Problemas de seguridad y fiscalización: En 2025, el SERNAC emitió oficios contra la productora por fallas de seguridad en conciertos masivos (como el de Sistema de un Down) y por la falta de flexibilidad en la devolución de entradas ante cambios en los carteles de festivales.Roces con instituciones públicas: Recientemente, la productora acusó de una cancelación "unilateral e inesperada" del festival , evidenciando fricciones con los organismos estatales que facilitan recintos deportivos, Instituto Nacional de Deportes (IND)Loserville.

Fuente: Noticias Argentinas.