Esta semana las universidades nacionales paran sus actividades: reclaman aumento de salarios y presupuesto

El sistema universitario público argentino ingresa en una semana de parálisis absoluta. Tras semanas de advertencias y negociaciones truncas, los gremios que nuclean a docentes y no docentes ratificaron un plan de lucha que suspenderá el dictado de clases y toda actividad administrativa durante cinco jornadas consecutivas en las 60 universidades nacionales del país.

La medida, que afecta directamente a las facultades de la UNER, responde a lo que los sindicatos califican como una "crisis financiera terminal" del sector educativo superior.

El reclamo de AGDU y el presupuesto en jaque

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) fue el motor principal de la convocatoria, fundamentando la huelga en la necesidad urgente de financiamiento. Desde el gremio señalaron que la falta de actualización de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional ha vuelto imposible garantizar el normal funcionamiento de las cátedras y los servicios básicos edilicios.

Al respecto, los referentes del sector fueron tajantes sobre la gravedad de la situación actual: "Peligra el inicio del cuatrimestre", advirtieron, haciendo hincapié en que la brecha entre la inflación acumulada y los recursos asignados por el Estado nacional se ha vuelto "insostenible".

Impacto total en la UNER: sin comedores ni bibliotecas

A la protesta docente se sumó formalmente el personal no docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esta adhesión garantiza que la actividad en las unidades académicas de la provincia sea nula.

La medida de fuerza no solo vaciará las aulas, sino que también afectará servicios esenciales para la vida estudiantil, tales como:

• Comedores universitarios.

• Bibliotecas.

• Oficinas de atención al alumnado y bedelía.

• Tareas de mantenimiento y limpieza.

Incertidumbre sobre la continuidad del ciclo lectivo

El conflicto se desarrolla en un clima de tensión donde la comunidad universitaria exige, además del presupuesto operativo, una recomposición salarial inmediata que compense la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Desde las organizaciones sindicales adelantaron que, de no obtener respuestas favorables por parte de las autoridades nacionales en el transcurso de estos días, no se descarta "profundizar las medidas de fuerza en las próximas semanas". Este escenario plantea un panorama sombrío para el resto del año académico, que podría verse marcado por la intermitencia y la pérdida de días de clase para miles de alumnos entrerrianos.