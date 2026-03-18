Tom Holland es Peter Parker otra vez: mirá el primer trailer de Spider-Man 4

Se terminó el misterio y la espera valió la pena. Después de casi cinco años de teorías, Sony Pictures y Marvel Studios lanzaron el primer tráiler oficial de su nueva película: "Spider-Man: Brand New Day".

Luego del cierre de "No Way Home" en 2021, Tom Holland regresa a la gran pantalla con un Peter Parker que ya no tiene la tecnología de Tony Stark ni el recuerdo de sus seres queridos. La historia promete ser mucho más íntima, oscura y emocional que las anteriores, enfocada en la soledad y el sacrificio.

Las imágenes también revelan escenas de acción y personajes que regresan, así como nuevas incorporaciones que prometen renovar la saga para su estreno el próximo 31 de julio de 2026. A continuación, conocé todos los detalles.

El esperado regreso de Tom Holland como Spider-Man

En el tráiler de "Spider-Man: Brand New Day", se lo ve completamente solo, sin el respaldo emocional que definió sus anteriores apariciones: ya no es el protegido de Iron Man ni un adolescente que viaje. Ahora es un héroe anónimo que protege Nueva York desde las sombras, mientras intenta reconstruir su vida desde cero.

Las imágenes lo muestran mucho más activo en las calles, salvando ciudadanos y enfrentando amenazas cada vez más complejas. El tráiler no escatima en escenas de acción, algo lógico considerando que detrás de la cámara está Destin Daniel Cretton (el director de "Shang-Chi"), quien trajo a Jackie Chan Stunt Team para elevar las coreografías de combate a un nivel que no habíamos visto en la franquicia.

Pero lo que realmente está volviendo locos a los fans es el reparto que se suma a la nueva entrega. Tom Holland vuelve como Peter Parker, acompañado de Zendaya como MJ y Jacob Batalon, como Ned Leeds.

Jon Bernthal regresa como Frank Castle/The Punisher, mientras que Mark Ruffalo retomará a el papel de Bruce Banner/Hulk.

Entre las nuevas figuras se destacan Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman en roles aún no fueron del todo revelados.

Marvin Jones III volverá a interpretar a Lápida y se suma a un elenco diverso de antagonistas, que incluye también a Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión y hay rumores sobre la aparición de Tarántula y Boomerang.

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day?

Para entender dónde estamos, hay que recordar el final de "No Way Home". Después del hechizo del Doctor Strange para salvar el multiverso, el mundo olvidó quién es Peter Parker: ya no tiene amigos, familia ni vínculos personales, y debe aprender a vivir en el anonimato.

Brand New Day arranca meses después de ese sacrificio. El tráiler nos muestra a un protagonista que sobrevive como puede, trabajando y dedicando la mayor parte de su tiempo a ser Spider-Man; mientras lidia con el duelo de haber perdido a su tía May y la frustración de ver a MJ seguir adelante con su vida.

"A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, aunque le rompa el corazón a Peter Parker", dice la voz en off en los primeros segundos del avance.

En paralelo, surge un nuevo conflicto. Nuestro héroe comienza a experimentar cambios extraños en su cuerpo. Tras desmayarse, despierta dentro de una especie de capullo, lo que anticipa una transformación biológica en su ADN arácnido.

Para buscar respuestas, recurre al Dr. Bruce Banner, quien le advierte que su mutación está evolucionando hacia algo desconocido y potencialmente peligroso. Una transformación que podría redefinir qué significa ser el "Hombre Araña".

"Easter eggs" y referencias ocultas en el tráiler de Spider-Man: Brand New Day

Como es habitual en Marvel, el primer adelanto está cargado de guiños que no pasan desapercibidos para los fans. Uno de los momentos más comentados es una toma en cámara lenta donde Spider-Man balancea a un civil por los cielos de Nueva York y hace un homenaje a la portada de "Amazing Fantasy #15", el cómic de 1962 donde Stan Lee y Steve Ditko presentaron al personaje por primera vez.

También hay referencias directas al apodo clásico del protagonista, cuando MJ menciona al "amigable vecino". Aunque no sabe quién es, la conexión dejó a muchos especulando sobre si el hechizo de Strange está empezando a tener grietas.

Otro detalle importante es la posible aparición de Escorpión, un villano que ya había sido insinuado en entregas anteriores y que ahora podría tener un rol más relevante, incluso con un traje renovado.

A esto se suma la presencia de un grupo que muchos identifican como La Mano, el clan ninja del universo Marvel.

Fuente: Ámbito.