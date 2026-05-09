Con color en las calles, se desarrolla el 4° Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

Artistas entrerrianos comparten hasta este domingo el 4° Encuentro Provincial de Muralismo, en Maciá. El evento es organizado por el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y el Municipio local. En el primer día, el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, recorrió los murales y diálogo con los participantes.

La programación incluye pinturas en paredes de la ciudad puestas a disposición por la comunidad y el Municipio, capacitaciones y actividades abiertas con los vecinos. La temática es Pueblos entrerrianos, arte e identidad. Este viernes comenzaron las pintadas y se realizaron una reunión del Consejo Provincial de Cultura (con representantes de áreas de cultura de distintas localidades de la provincia) y el acto de apertura.

El ministro Manuel Troncoso, destacó: “Este encuentro forma parte de los encuentros de Arte y representa una política cultural y lo que nos pide nuestro Gobernador Rogelio Frigerio: descentralizar y llevar la cultura a cada punto de la provincia. Queremos una cultura cercana, democrática y presente en toda Entre Ríos”.

Luego, el funcionario provincial agregó. “Durante tres días, artistas entrerrianos estarán trabajando en murales que fortalecen la identidad, el encuentro y el vínculo con la comunidad. Estamos muy felices de acompañar este proceso y de que Maciá sea sede de esta propuesta cultural”.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró la convocatoria: “Este año hubo una participación récord y una clara representación federal. El sentido de estos encuentros son el intercambio, la formación y el acceso de los vecinos al arte de la provincia”.

El intendente de Maciá, Ariel Muller, agradeció la participación e invitó a la comunidad. “Este fin de semana nuestra ciudad se llenará de colores así que invitamos a los vecinos a acercarse y compartir el mate y el tiempo en los espacios abiertos”, sostuvo.

Propuestas hasta el domingo

Las actividades de este sábado comenzarán a las 11:30hs y este domingo desde las 9hs. Las propuestas abiertas son las siguientes:

Sábado 9:

A las 9: Capacitación Murales con tiempo propio. Ideas para antes y después de la pared. Coordina Camila Guerra “China del Río” (Rosario). Salón Comedor Predio de la Expo.

14.30: Taller Mural Comunitario y Participativo. Aproximación a la actividad mural con la comunidad de Maciá. Coordina Florencia Albornoz (Paraná). Paredón Escuela José M. Paz.

21: Peña en Gulp. Club Martín Fierro. Organiza: La Familia del Folklore.

Domingo 10

A las 17.30: Entrega de certificados de capacitación. Actuación del grupo Nomeleskatime (Viale). Frente al Albergue Municipal sobre calle Eva Perón.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.

El programa completo puede consultarse en este link