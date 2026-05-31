El plantel de Argentina llegó a Kansas, donde debutará en el Mundial

La selección argentina ya se encuentra en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, a la que arribó este domingo al mediodía. Allí comenzará la concentración para la disputa del mundial de ese país, México y Canadá con el objetivo de lograr la defensa del título.

El plantel se encuentra en el Origin Hotel, lugar en el que hará base para luego afrontar los desafíos de la fase de grupos de la Copa del Mundo, que iniciará el 11 de junio.

Quienes partieron desde Buenos Aires son: Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Nicolás Paz, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez y José López.

A la delegación se sumarán directamente en Estados Unidos tanto Lionel Messi como Rodrigo De Paul; mientras que Lisandro Martínez y Emiliano Martínez viajaron desde Inglaterra. Por otra parte, también están presentes para disputar los juegos amistosos Joaquín Freitas, Simón Escobar, Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo y Agustín Giay.

Itinerario

El lunes por la mañana tendrán su primer entrenamiento en el Sporting KC Traingin Centre del Club Sporting Kansas City. El viernes 5 el plantel viajará hacia Texas, en donde el sábado enfrentará a Honduras en el College Station. Al día siguiente el plantel entrenará en Texas y el lunes viajará hacia Auburn, Alabama, en donde enfrentará a Islandia el martes 9 para su último encuentro amistoso.

Después de ese partido el plantel retornará a Kansas y pondrá el foco en el debut mundialista que tendrá lugar el martes 16 de junio ante Argelia en esa misma localidad, indica TyC Sports.

Para el partido ante Austria deberá trasladarse, ya que jugará el lunes 22 en Dallas, Texas. Después del partido, el seleccionado volverá inmediatamente a Kansas para preparar el último partido, que será el sábado 27 ante Jordania, nuevamente en Dallas. Tras el cierre de la fase de grupos se definirá la continuidad del itinerario argentino.