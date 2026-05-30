Con fotos de álbumes familiares, Emilia Mernes aguarda la distinción de Ciudadana Ilustre en Nogoyá

A pocas horas de ser distinguida como Ciudadana Ilustre de Nogoyá, Emilia Mernes compartió en sus redes sociales una serie de fotografías rescatadas de álbumes familiares. Las publicaciones, realizadas ya desde su ciudad natal, muestran distintos momentos de su infancia y adolescencia y fueron interpretadas por sus seguidores como una señal de su llegada a Entre Ríos para participar de las actividades previstas durante este domingo.

Las imágenes recorren escenas cotidianas junto a sus padres, familiares y amigos, además de recuerdos vinculados a sus primeros años en Nogoyá. La artista acompañó las fotografías con referencias a sus raíces y a la ciudad donde creció antes de iniciar una carrera que la llevaría a los principales escenarios del país y del exterior.

La artista viene de atravesar semanas de intensa actividad. El pasado viernes fue una de las invitadas especiales del show de Los Ángeles Azules en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde compartió escenario con la reconocida banda mexicana. Días antes también había asistido a una función del musical "Hairspray" en el Teatro Coliseo.

Este año, además, Emilia sumó otro hito a su carrera al participar de Coachella como invitada de la cantante brasileña Luísa Sonza. También cerró en Nueva York su gira .mp3 Tour, con la que recorrió distintas ciudades dentro y fuera del país.

En medio de esa agenda internacional, Emilia eligió volver a sus raíces. Y lo hizo compartiendo recuerdos personales que muestran una faceta poco habitual de la artista: la de aquella chica que creció en Nogoyá y que hoy regresa convertida en una de las figuras más populares de la música argentina.

Esta tarde en la Casa de la Cultura, Emilia Mernes será distinguirá como Ciudadana Ilustre en reconocimiento a su trayectoria artística y a la proyección internacional alcanzada en los últimos años.